Desabasto de gasolina; la duración de la paciencia

Nunca nos había sucedido nada parecido. Lo que estamos viviendo desde hace más de una semana con el desabasto de gasolina en la Zona Conurbada de Guadalajara y varias ciudades y poblaciones en otros estados del país, ya de por sí es inédito. Pero más extraño aún es que los resultados de varias encuestas nacionales comprueban que la mayoría aprueba las medidas adoptadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al iniciar la semana este 14 de enero, el tema del desabasto persiste como el que más atención genera en todos los círculos sociales. Las filas de autos para cargar combustible son escenas que se están incorporando a la realidad urbana, y aunque ya se informa de un incremento en el número de vehículos de carga que surten hidrocarburo en las gasolineras, es claro que la demanda es mayor que la existencia de gasolina.

Las aristas que permiten analizar el fenómeno se multiplican con el paso de los días, pero esencialmente, el dilema es el mismo desde el primer momento: se detuvo el flujo de combustible en los ductos para detener el robo dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex) y fuera de la empresa, en todos los lugares donde se registran tomas clandestinas y huachicoleo. Mientras se hacen las investigaciones correspondientes, es con pipas como se está surtiendo la gasolina, con el correspondiente desabasto y los problemas que deben padecer las personas, la economía y las cadenas de producción.

La expectativa es que al final de esto, Pemex quede limpio de corruptos y delincuentes.

El sacrificio habrá valido la pena.

Claro que en este planteamiento no se consideran elementos como los 24 buque tanques que en la costa veracruzana no han descargado la gasolina que se compra fuera del país; tampoco se han considerado los procesos judiciales y el necesario rigor en investigaciones para que no terminen “cayéndose” por errores de procedimiento; el sacrificio general que se está pidiendo a los mexicanos en estados como Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán o Tamaulipas, sólo está siendo retribuido hasta ahora con el aviso de que se están congelando cuentas bancarias de “varios” investigados. Pero cuando se esperaba que un “pez gordo” como el líder sindical Carlos Romero Deschamps estuviera entre los señalados, el Presidente López Obrador advirtió que no hay denuncias contra él.

El mismo Presidente de la República reconoció también que sus antecesores, los ex presidentes, debieron al menos conocer y callar ante el robo gigantesco y multimillonario que acontecía dentro de Pemex, pero no está en su ánimo el deseo de venganza contra ellos. Dependerá del pueblo si les persigue y enjuicia (¿Qué duda tiene?).

López Obrador cuenta con la aprobación mayoritaria. Es evidente que al margen de las discusiones en redes sociales y el enfrentamiento entre los “chairos” y los “fifís”, los mexicanos en general están brindando su voto de confianza. El paso de los días será definitorio.

¿Hasta cuándo seguirán cerrados los ductos? ¿Cuándo habrá claridad y cifras precisas sobre detenidos y presuntos responsables? ¿Comprar gasolina será problemático de modo permanente? Todas son preguntas para las que todavía hay paciencia.

Pero esta virtud, igual que la gasolina, también se agota.