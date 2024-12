¿Denuncia colectiva contra Caabsa?

Con un cinismo tan descomunal como las toneladas de basura que dejó tiradas en las calles de Guadalajara y los daños ambientales que provocó a miles de vecinos que vivían en colonias cercanas a los rellenos sanitarios que manejó, la empresa Caabsa se volvió a autoevaluar positivamente, y peor aún, se atrevió ayer a cobrar públicamente al Ayuntamiento de Guadalajara el pago correspondiente a noviembre.

“En Caabsa Eagle, reafirmamos nuestro compromiso con la ciudadanía de Guadalajara, al haber trabajado de manera ininterrumpida hasta el último día del contrato de concesión; esto a pesar de no haber recibido el pago correspondiente a los servicios prestados durante el mes de noviembre de este año. Confiamos en que los adeudos serán cubiertos de manera justa, transparente y oportuna; tal y como corresponde a una empresa que ha servido con dedicación y profesionalismo durante los últimos 30 años a esta ciudad”, se lee en un comunicado que la empresa emitió ayer a 24 horas de concluir el último contrato, que buscó por todos los medios conservar.

¿Si los tapatíos le debemos el pago de noviembre a esta empresa que recibía cientos de denuncias a diario por su mal servicio, cuánto deben sus propietarios a la ciudad tan sólo por el ecocidio causado en Los Laureles, en Tonalá, por todos sus incumplimientos y la desastrosa gestión que hizo de ese vertedero?

Porque no habrá que olvidar que, entre otras cosas, se comprometieron, a cambio de cobros que les resultaban en un muy jugoso negocio que no aceptan haber perdido, a impulsar un programa de separación de basura, de producción de composta y sobre todo de instalar un relleno sanitario que no contaminara con sus lixiviados el entorno, sin que haya cumplido con una sola de esas promesas pese a las altas contraprestaciones que siempre cobró a las y los tapatíos.

En enero de 2016 el gobierno del estado de Jalisco, que encabezaba el finado Jorge Aristóteles Sandoval, convocó a la población a la recolección de firmas para presentar un amparo colectivo y blindar así lo que quedaba del Bosque de Los Colomos, que cada día veía disminuida su superficie por la voracidad de empresarios inmobiliarios en colusión con funcionarios públicos corruptos.

A esta cruzada se sumó el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, que haciendo a un lado diferencias políticas, enarboló también esta bandera por todas las simpatías sociales que iba ganando, y que fueron decisivas para detener todas las presiones inmobiliarias de que era objeto este muy debilitado pulmón que contribuye a la purificación del aire y la producción de lluvia en la ciudad.

Esta victoria colectiva puede inspirar una eventual lucha y denuncia de la comunidad tapatía para llamar a cuentas a la empresa Caabsa y a los funcionarios públicos que corrompió para que también medraran en detrimento de Guadalajara.