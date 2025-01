Del “sueño” a la “liberación”

La distancia entre el Capitolio y el monumento a Abraham Lincoln en Washington es de aproximadamente 4 kilómetros; ambos se encuentran en National Mall o Explanada Nacional de la capital estadounidense y son históricos; el primero por ser considerado como símbolo de la democracia y el segundo por estar relacionado al decimosexto presidente que es el ícono de la libertad y la igualdad.

Ambos monumentos, con 62 años de diferencia, han sido testigos de mensajes sueños y justicia. El 28 de agosto de 1963, el líder de los derechos humanos Martin Luther King pronunció frente al monumento a Lincoln el histórico discurso “I have a dream (Yo tengo un sueño)”, donde empezó diciendo “Estoy orgulloso de que hoy quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación… Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero credo de su credo… Pese a las dificultades y frustraciones, yo todavía tengo un sueño… No saciemos nuestra sed de libertad tomando la copa de la amargura y el odio. Con esta fe seremos capaces de transformar discordancias de nuestra nación, es una hermosa sinfonía de hermandad”. Y ayer -en el Capitolio-, Donald Trump se convirtió en el presidente número 47 de ese país y prometió que “Nuestra soberanía será restablecida. Se restaurara nuestra seguridad. Se equilibrará la balanza de la justicia. Se pondrá fin al abuso despiadado, violento e injusto… El 20 de enero de 2025 es el día de la liberación”.

Los años han pasado y los sueños por el respeto a los derechos humanos no se han cumplido, el odio no ha desaparecido y la justicia no ha llegado.

Los sueños de Luther King como “sinfonía de hermandad” de hace casi cinco décadas no se han logrado cabalmente, mientras que ayer las órdenes ejecutivas del nuevo presidente no nos hablan de “justicia”, sino que nos hablan de un mensaje de odio y venganza -con quienes no están de acuerdo con la filosofía del nuevo presidente-, de acciones de “abuso despiadado” -en contra de inmigrantes que ya son parte de su tejido social- y que hablan de una gran “injusticia” al interior de Estados Unidos. Fuera de su territorio, más que “la balanza de la justicia”, las intenciones desde la “nueva” Casa Blanca, nos hacen pensar en la mentalidad de supremacía y poder -cuando se refiere al Canal de Panamá y la implementación de aranceles a todas importaciones-.

Hasta ayer -62 años después- el “sueño” de Luther King no se ha cumplido y si han surgido las dudas de que Trump vaya a ser el “pacificador y unificador” que prometió ayer y menos que haya sido “el día de la liberación” como lo pronosticó.

¿Usted, qué opina?