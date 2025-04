El futuro parece ser muy feo

No soy de los que piensa que todo lo pasado fue mejor. De hecho, me tomó mucho tiempo disfrutar los autos antiguos. Pero cuando veo algunos de los diseños de los coches de hoy, siento que tal vez sea momento de revisar mi opinión. El tiempo en que un auto llamaba la atención por su belleza parece ahora algo distante, tan remoto que necesitaríamos un DeLorean conducido por “Martin McFly” para alcanzarlo.

Lo más preocupante es que el futuro muestra que las cosas deben empeorar, ya que hay marcas que se han decidido a hacer de lo raro y exótico, su nueva imagen.

Jaguar es una de ellas. La más radical al menos. Para los amantes de los autos bonitos, el concepto llamado Type 00 es una ofensa mayor a la retina que recordarle a alguien el 10 de mayo. Yo soy uno de ellos.

La parte más dolorosa es que Jaguar es de las marcas cuyo buen diseño ha sido su marca registrada. Los XJ y XK de los años 90 son ejemplos de ello. Eran autos elegantes, sobrios, con clase. Esencialmente británicos. Ni siquiera quiero llegar tan lejos como para mencionar el E Type, considerado por muchos como el auto más bonito jamás hecho (no por mí, sigo prefiriendo el Citroën DS).

Entiendo el argumento del cambio necesario. La evolución estética de Jaguar ha sido impecable. Cuando Ian Callum diseñó el XJ modelo 2009, estaba rompiendo con la belleza tradicional de la marca, pero seguía siendo elegantemente moderna y atrevida. Sin embargo, las ventas no han acompañado esa evolución.

En 2019, la marca que hoy es propiedad de la india Tata Motors, vendió 161 mil unidades a escala global. En 2022 ese número fue de 61 mil vehículos y en 2024, de solo 33 mil.

Sí, la marca está muriendo y es necesario hacer algo radical. La decisión fue cambiar el diseño y anunciar que, a partir de 2026, la compañía solo producirá vehículos eléctricos.

El camino fácil

El tema es que el Type 00 es simplemente horrendo. Me deja la impresión de que alguien tuvo una borrachera muy grande en Londres -o en Bombay- antes de tomar su computadora y pedir a ChatGTP que le hiciera un auto que parezca un cruce entre un Crossfire y el de Lady Penelope, de las caricaturas “Los Thunderbird” de los años 60. Rawdon Glover, director general de Jaguar, se contradice diciendo que quieren mantener a los clientes actuales pero sabe que solo 15% debe mantenerse. Y parece contento con esto.

Para mí, recuperar las ventas de Jaguar no es una cuestión de diseño, de ser o no diferente. Con mejorar la calidad, tradicionalmente de las más bajas en el mercado, le bastaría, pero eso es mucho más difícil de lograr.

Tesla optó por tomar esa misma carretera hacia el futuro con la Cybertruck, apelando a los que quieren llamar la atención en una época en la que, gracias a las redes sociales, todos tienen algo de atención aunque para algunos, no la suficiente. Y la pickup de Estala es un producto muy malo, tanto que la marca acaba de hacer un llamado a revisión de todas las camionetas para resolver problemas causados por el pegamento, usado en lugar de las soldaduras, que hace que los paneles exteriores puedan zafarse.

Tesla ya tenía atención. Ya tenía altas ventas. Solo necesitaba algo para frenar la pérdida de mercado frente a BYD, que de una manera mucho más inteligente y pragmática, también fabrica híbridos, no solo eléctricos como la estadounidense. O tal vez la Cybertruck haya sido solamente un capricho más de su excéntrico dueño.

Entiendo la necesidad de hacer diseños polémicos. Esto es lo que produce la evolución. Los coreanos hacen mucho esto. Kia con K3 y K4, por ejemplo. O Hyundai con la Santa Fe. No son autos hechos para agradar a todos. A mí sí me gustan, pero entiendo a los que los odian, porque no son convencionales.

BMW también ha hecho mucha polémica en esta área en los últimos años y mi lectura de ellos es que están diseñando pensando en el mercado chino, curiosamente mientras los chinos ahora ya diseñan pensando en todo el mundo.

La XM -que curiosamente me gusta- no logra conquistar al público. Y hay más polémica con otros como el Serie 7 o la nueva X3.

Si lo “bonito de mañana” es simplemente algo distinto, me temo que el futuro de los automóviles es, pura y simplemente, muy feo.

