Del Peribús al Mi Macro Periférico

En marzo de 2013, cuando asumió como gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval planteó como una de sus principales promesas de gobierno poner fin a 30 años de inercia y fracasos y entregar al término de su gestión un transporte público ordenado y modernizado, como columna vertebral de un nuevo modelo integral de movilidad, que desincentivara el uso del automóvil y contribuyera a mejorar la calidad del aire y de vida de los jaliscienses.

Para ello, anunció la construcción de la Línea 3 y la ampliación de la Línea 1 del Tren Ligero, que no alcanzó a inaugurar; la reestructuración de las rutas y el paso del modelo hombre-camión al de ruta-empresa que no pasó del 10 por ciento de ellas; la apuesta por la movilidad no motorizada con la habilitación de ciclovías y el sistema de bicicletas públicas Mi Bici; y dos BRT, uno de ellos para que corriera por el Periférico (Peribús), que no se hicieron realidad por cuestiones presupuestales.

De hecho, fue a mitad del sexenio pasado que el gobierno estatal reconoció que el Peribús, del que sólo se pudieron pagar los estudios previos, sólo se podría lograr con inversión privada, que en aquel momento se calculó en 3 mil millones de pesos.

Este recuento viene a propósito de que ayer el gobernador Enrique Alfaro puso en marcha las obras de Mi Macro Periférico (antes Peribús), que contempla obras de mejoramiento urbano como la construcción de una ciclovía, semáforos inteligentes, cámaras de seguridad, y arbolado entre otras acciones. Por ello la inversión inicial se calcula en 6 mil millones de pesos, aunque la obra, según dijeron, tandrá un costo final de nueve mil 400 millones de pesos.

Para esta primera etapa los recursos vendrán del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el Fondo Metropolitano, de créditos contraídos por el gobierno estatal y por aportaciones privadas que seguramente serán de los empresarios que operan las 20 rutas que transitan por el Periférico, y que en el sexenio pasado estaban dispuestos a invertir mil millones de pesos.

El inicio de las obras de este nuevo medio de transporte que prometen concluir en la segunda mitad del 2021, es sin duda una buena noticia. El ahora llamado Mi Macro Periférico transitaría por el corredor metropolitano que tiene la mayor cantidad de viajes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con un promedio de 500 mil viajes al día, de acuerdo con una medición hecha en 2016. Esa cantidad es superior a los 230 mil viajes diarios que se estiman se alcanzarán con la Línea 3 en construcción.

Por ejemplo, la polémica Ruta 380 que corre por el Periférico es la que más usuarios tiene de las 300 que hay en la ciudad. Cada unidad registra mil pasajeros por unidad al día, mientras que el promedio es de 600, y en las de menor demanda baja hasta 250. Se trata, pues, de un componente clave para lograr un nuevo esquema de movilidad y una mejora sustancial en nuestro sistema de transporte público que sigue siendo de muy baja calidad.

