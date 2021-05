Defendamos a Jalisco, de nosotros mismos

Movimiento Ciudadano, y en particular el gobierno del Estado, han convertido el slogan “Defendamos a Jalisco” en su caballito de batalla electoral y en el eje del discurso gubernamental. En la narrativa naranja, Jalisco es víctima de los ataques de un gobierno federal perverso y mal intencionado que quiere dañar al Estado. ¿Cuál es, según este discurso, la razón de fondo por la que el gobierno federal nos trata tan mal? Porque no pensamos igual, porque acá hay un gobierno distinto, independiente, que no se pliega a la voluntad del soberano presidente. Acá hay otro soberano, un gobernador valiente que nos defiende, repiten incesantemente. La pregunta obligada es por qué un gobierno estatal que nosotros elegimos nos debe defender de un gobierno federal que también nosotros elegimos, pues no olvidemos que el presidente López Obrador ganó la elección en Jalisco. No queda claro entonces quién nos debe defender de quién, ni por qué.

Resulta demasiado reduccionista plantear el tema del federalismo fiscal como un ataque a la soberanía del Estado. Si bien es cierto que es este gobierno ha reducido la inversión federal en Jalisco, más cierto es que no hubo engaño: si algo repitió López Obrador a lo largo de su campaña fue que por el bien de todos el presupuesto debería ir a los estados más pobres, así que cuando los jaliscienses dimos nuestros voto a López Obrador sabíamos de qué iba el futuro. Nos puede caer bien o mal el presidente, ese es otro tema. Culpar al gobierno federal de los males del Estado puede servir como slogan de campaña pero no va a resolver nuestros problemas, muchos de ellos autogenerados.

Si de alguien hemos de defender a Jalisco es de nosotros mismos, de nuestra incapacidad política para llegar a acuerdos en los temas fundamentales para el desarrollo del Estado. El abasto de agua para Guadalajara es solo uno de ellos, el más visible y patético. Nadie en su sano juicio puede acusar a la Federación de no haber “resuelto el problema del agua”: hay miles de millones de pesos de presupuesto federal enterrados en proyectos inconclusos, en obras que han sido víctimas de la voracidad económica de unos y la rapiña política de otros. Pero lo mismo sucede cuando volteamos a ver el fracaso del desarrollo de la Costa Alegre, la falta de redes de gas natural, no digamos de la seguridad pública: quien ha cobijado y ahijado al crimen organizado en la sociedad somos los tapatíos, nadie más.

No hay duda de que se requiere un nuevo federalismo fiscal que replantee de fondo la relación entre un gobierno cada vez más centralista y autócrata y los estados. Era urgente hace años y lo sigue siendo ahora. Pero más apremiante e importante es un nuevo pacto social entre los jaliscienses que permita levantar la mirada más allá de los gritos y sombrerazos de cada campaña, de cada slogan publicitario del gobernador en turno. Más dinero, más inversión pública es fundamental para el desarrollo, pero eso no nos hará en automático un mejor Estado ni nos va a librar de nosotros mismos.

