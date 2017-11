De patos buleadores y escopetas quejumbrosas

Ahora resulta que las víctimas son las instituciones, que somos los ciudadanos quienes, en un abuso de poder, hacemos bullying a las instituciones. Viniendo del Presidente Peña Nieto la declaración no debería extrañarnos nada. Que él se queje de exceso de carrilla tiene algo de razón; los chistes son la pequeña venganza, por más idiota que esta sea, que los mexicanos hemos encontrado para equilibrar los abusos de poder presidencial. Pero decir que hay que defender a las instituciones de los ataques de los ciudadanos no tiene pies ni cabeza, ahora sí que los patos tirándole a las escopetas y peor, las escopetas quejándose.

Algo debemos estar haciendo bien desde la sociedad civil para que los poderosos se quejen. Vaya, parece que al fin algún efecto está teniendo la presión de los ciudadanos, pero habría que dejar claro cuál es el papel de los patos y cuál el de las escopetas.

Patos: Los ciudadanos, ahora los patos, somos los sujetos de derecho. Nosotros, todos, pagamos impuestos. Unos más de lo que deberían y otros menos. Hasta los grandes evasores y los informales pagan Impuesto al Valor Agregado cada vez que consumen. No hay pues un solo mexicano que no pague impuestos, por poco que esto sea. Por ese simple hecho los mexicanos nos convertimos en sujetos de una serie de derechos. Podemos discutir si los derechos que hoy tenemos en el papel son excesivos o pocos, de eso se trata la política, las derechas y las izquierdas, de lo que no hay duda es que las instituciones son creadas con nuestro dinero para satisfacer las necesidades de los contribuyentes, no de los burócratas, la mayoría de ellos servidores públicos que merecen todo el respeto. Exigir que los derechos pasen del papel a la realidad no es atacar al Estado ni ser malnacido.

Las instituciones no tienen derechos, quienes trabajan en ellas sí. Uno no puede “bulear”, para usar la metáfora del Presidente, a las instituciones porque no son sujetos

Escopetas: Las instituciones, ahora las escopetas, son organizaciones sociales creadas con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Las instituciones no tienen derechos, quienes trabajan en ellas sí. Uno no puede “bulear”, para usar la metáfora del Presidente, a las instituciones porque no son sujetos. Lo que pueden hacer los patos ciudadanos es quejarse, hablar mal de ellas, ejercer presión social, para que los ciudadanos burócratas que las manejan reaccionen y atiendan mejor a los sujetos de derecho.

Así pues, señor Presidente, los patos no disparan a las escopetas, ni los ciudadanos hacen bullying a las instituciones. Los ciudadanos exigen sus derechos a unas instituciones acostumbradas a no rendir cuentas. Y si las instituciones y su más alto representante, usted señor Presidente, se sienten “buleados” es porque algo está haciendo bien la sociedad civil, algo están haciendo bien los patos que las escopetas tienen miedo y se quejan. Salud por los patos.