De los usos de la consulta

A quién le importa el resultado, o quizá la pregunta debería ser para qué sirvió la consulta: para el partido en el gobierno y sus aliados (ya no me atrevería a decir quién lo es y quién no) sirve para juzgar a modo el pasado y, de pasada, volver a la carga contra el INE, a quien acusan de haber boicoteado la consulta y así proteger a “los actores políticos del pasado”. Para la oposición, la consulta es un excelente termómetro para medir la capacidad de movilización de Morena y del presidente, conocer cuál es realmente su peso, de qué tamaño es el irreductible de López Obrador.

Aunque sin duda, el siguiente paso es comenzar algunas acciones en contra de actores políticos del pasado, la falta de respuesta en las urnas ponchó la fuerza política de cualquier acción que pueda emprenderse directamente contra un expresidente, sea a través de comisiones de la verdad sobre temas específicos, como el Fobaproa, la guerra al narco o la elección de 2006.

El fracaso de la consulta debe tener un culpable y ese será el INE, y dentro de éste los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Ambos terminan su periodo antes de la próxima elección presidencial, por lo que su salida está asegurada, pero el discurso contra los consejeros servirá para poner la cama a una contrarreforma que busca darle más peso al gobierno en los procesos electorales. Con un Congreso como el que fue electo en junio pasado se ve complicado que Morena pueda imponer una reforma que le quite dinero a los partidos. La víctima del recorte será el Instituto Electoral y está bien si eso implica un rediseño de los procesos que hagan más baratas las elecciones, pero manteniendo su nivel de confiabilidad. Ello implica, principalmente, que los partidos dejen de hacer trampa día y noche, lo cual se ve realmente complicado.

La oposición usará la poca afluencia a la jornada de ayer como un elemento para cuestionar el mito del presidente más popular de la historia de México. Es una lástima que sean este tipo de acciones las que activen a la oposición y que sea el fracaso del partido en el poder y no ideas propias las que muevan a los partidos, pero pensar que pueda ser de otra manera es más un deseo que un dato histórico.

Ahora sí que cada quien interpreta el resultado a su conveniencia.

PD. Diez días después de la tragedia, vecinos y organizaciones sociales de las colonias afectadas por el desbordamiento de arroyo Seco urgen que fluya el apoyo del ayuntamiento, particularmente para el retiro de materiales y la reubicación del basurero clandestino en las orillas de La Primavera.

El fracaso de la consulta debe tener un culpable y ese será el INE, y dentro de éste los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama.