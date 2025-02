De la Hoya empleado del año de "Canelo"

Feliz, feliz, el boxeador tapatío Saúl "Canelo" Alvarez, observa los informes que le hace llegar su equipo de trabajo con gráficas que mantienen la tendencia, picos altísimos en publicidad gratuita, trabajo que realizan los merolicos que giran las veinticuatro horas a su alrededor, el astro financiero al que estudian adversarios, boxeadores y promotores, para arrancarle una rebanada de su pastel.

Oscar de la Hoya parece que es el empleado del año de Canelo Team, trabaja para que la marca del jalisciense registre popularidad, la exitosa estrategia que funciona entre sus paisanos, los estadounidenses de ascendencia mexicana que tienen a "Canelo" en el lugar en el que se encuentra.

En el caso que Oscar de la Hoya no pertenezca a la nómina de Saúl Alvarez, que alguien le confíe al disparatado californiano que su publicidad avanza con rumbos para que "Canelo" sume otros cientos de millones de dólares a su fortuna.

El boxeo es un negocio, lo demás es mero romanticismo, máxima que ha ejecutado con éxito el tapatío. Sólo observamos un error en su carrera, que Rafael "La Cobra" Mendoza ya no asesorara a su manager para el enfrentamiento con Floyd Mayweather Jr. Hoy estaría consagrado, junto a los JC Chávez, Marco Antonio Barrera, etcétera.

Oscar de la Hoya quedó muy lastimado cuando el campeón mundial súpermediano rompió en 2020 la relación laboral que los unía. Desde que Saúl Alvarez es dueño de su marca, cada negocio que desarrolla es seguro que pone al borde del infarto a Oscar de la Hoya, se ha de imaginar el "Golden Boy" que toda esa fortuna debió ser suya: Match 21 noviembre de 2024.

A no ser que esa dama caprichosa llamada lógica quiera otra cosa, la revancha entre rusos la deberá ganar Artur Beterbiev, y más fácil. Todo quedó claro en la primera edición: Ya desde el tercer capítulo las combinaciones de Beterbiev movían a Bivol como un trapo, quien agazapado respondía como una cobra con combinaciones centelleantes, al estilo boxeo olímpico, vistosas, pero poco efectivas, no tiene poder en los nudillos. Transitaba el cuarto capítulo y Artur se exhibía como un destructor. Dmitri Bivol sin poder en los puños no tiene futuro: Match 17 octubre de 2024, ¿Revancha?, gana más fácil Beterbiev.

Artur Beterbiev, 39 años, 21-0, 20 nocauts, expondrá sus campeonatos mundiales semicompleto CMB, AMB, FIB, OMB ante Dmitri Bivol, 33 años, 23-1, 12 nocauts, mañana sábado en la Arena Kingdom en Riad, Arabia Saudita. Boxeadores de medio pelo, que se hicieron de popularidad por girar en torno a "Canelo" Alvarez. Una realidad... Y por ahí estaré atisbando.