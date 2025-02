'Canelo Álvarez no tiene lealtad', la nueva y dura crítica en contra del mexicano

Eddie Hearn reaccionó a las recientes críticas de Óscar de la Hoya, quien acusó a Saúl Álvarez de carecer de lealtad en su carrera. El promotor británico, quien ha trabajado con "Canelo" en varias ocasiones, defendió al boxeador mexicano y subrayó que éste siempre ha sido claro respecto a sus decisiones dentro del mundo del boxeo.

En una entrevista con Seconds Out, Hearn abordó los comentarios de De la Hoya, señalando que "Canelo", aunque no se considera leal en el ámbito del negocio, siempre ha sido transparente sobre sus intenciones. “'Canelo' no tiene lealtad, pero te lo deja muy claro”, afirmó. Además, distinguió entre la lealtad profesional en el boxeo y la lealtad en la vida personal, destacando que Canelo es una persona honesta, lo cual le otorga una ventaja en el mundo tan competitivo del pugilismo.

El promotor también aclaró que, aunque coincide con la crítica de De la Hoya sobre la falta de lealtad de "Canelo", nunca ha sentido que el campeón mexicano le haya dado falsas esperanzas. Hearn explicó que "Canelo" siempre ha sido directo, dejando claro que su prioridad es elegir al promotor que le ofrezca las mejores condiciones para su carrera, sin compromisos emocionales de largo plazo.

Por último, Hearn reflexionó sobre la importancia de la lealtad en el boxeo, reconociendo que aunque es un valor raro, siempre lo ha apreciado en sus relaciones con los peleadores. A pesar de esto, admitió que "Canelo" se encuentra en una etapa de su carrera en la que ya no necesita ser leal a ningún promotor, pues está cerca de retirarse. "Está en una etapa en la que realmente no necesita ser leal", concluyó Hearn con una sonrisa.

