Artur Beterbiev 'le hace el feo' a Canelo Álvarez sobre una posible pelea

A través de una entrevista exclusiva realizada por Fight Hub TV, Artur Beterbiev, campeón internacional de peso semicompleto, explicó sus razones del desinterés en enfrentar a Saúl Canelo Álvarez. Beterbiev comentó lo siguiente:

“No, cuando él era campeón en mi peso (175 libras, o casi 80 kg), me habría gustado pelear, ya que necesitaba su cinturón. Pero ahora no. Si sube a mi categoría y se convierte en retador obligatorio o algo por el estilo, entonces sí, pero si dependiera de mí, no", expresó en exclusiva para el canal especializado en boxeo, Fight Hub TV.

Días antes de su combate con Dmitry Bivol en Riyadh, capital de Arabia Saudita, Beterbiev compartió su postura, ya que Canelo Álvarez ha mostrado interés en ascender de peso para enfrentarse a Bivol.

Aunque Beterbiev no está interesado en pelear con Canelo sin una obligación oficial, sí mostró interés por los próximos combates de Álvarez. Según el ruso, la pelea programada para septiembre entre Terence Crawford y Canelo Álvarez en Las Vegas mantendrá a los aficionados al boxeo en expectativa.

"Veremos, es una pelea bastante interesante. No soy un gran fanático del boxeo, pero sí veré este combate", concluyó antes de finalizar su entrevista.

AO