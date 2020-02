De justicia y distracciones

México es un país con sed de justicia. Es simple y es claro, sin embargo, hay gente en el llamado “círculo rojo” o de la que se siente influencer, que pierde de vista los pendientes urgentes y las verdaderas prioridades, en atención a intereses que no casan con los reclamos añejos de la sociedad; difícil explicarlo de otra manera.

La sed de justicia resulta (aunque parezca obvio) de las historias de injusticia e impunidad que se acumulan e incrementan sexenio tras sexenio sobre todo por las prácticas de corrupción que han caracterizado al sistema político mexicano del que forma parte el aparato judicial.

Por eso no puedo entender que opinólogos profesionales afirmen que la información recientemente difundida sobre detenciones y casos de presuntos desfalcos multimillonarios atribuibles o relacionados con las administraciones pasadas, específicamente la inmediatamente anterior, es para distraer, que son cajas chinas o cortinas de humo. Es curioso cómo en el pasado han exigido justicia y ahora que se está trabajando desde el Estado mexicano en este sentido, lo califican de distracción. Es evidente que están en las filas de la oposición porque no asumen una postura crítica que abone, al contrario, optan por denostar al punto que emiten juicios irracionales y muy forzados.

No creo que sea una distracción la detención de Genaro García Luna, ni la más reciente de Emilio Lozoya. Ambos han sido señalados por periodistas que han trabajado y publicado reportajes de investigación y libros desde hace lustros; a través de los que han dejado en evidencia los presuntos malos manejos, las redes de corrupción y complicidad, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, la impunidad y lindezas asociadas, como para que ahora se identifiquen acciones para empezar a ejercer justicia, como distractoras.

Y hay otras a las que todavía no se les llega, pero todo apunta a que el foco se está girando hacia esa dirección, hasta ahora muy oscura: Enrique Peña Nieto. Se le asocia con los casos de Lozoya y García Luna (a Felipe Calderón también), pero ahora está en la mira por la reciente publicación en The Wall Street Journal donde se afirma que el Estado mexicano va tras él. Yo sí lo creo, aunque el Presidente Andrés Manuel López Obrador insista en su postura de no perseguir pese a que es un clamor ciudadano y quiera descargar todo en la Fiscalía. Que le entre, hombre.

En fin, la nota que se publicó en esta semana en tal periódico, atribuye el dato a un “alto funcionario” quien aseguró que Peña Nieto es investigado por el Gobierno mexicano a partir de la detención de Emilio Lozoya. ¡Qué bueno! Y ojalá esta fuera la tónica a partir de este sexenio en adelante. Los ex presidentes han quedado en total impunidad, este es un patrón que también urge romper. Resulta, sólo por mencionar un dato, que se asocian con el Gobierno de Peña Nieto irregularidades por 144 mil millones de pesos ¡por favor! Información generada por la Auditoría Superior de la Federación, por cierto.

Cuando la administración de AMLO iniciaba, uno de los principales reclamos de muchos que votaron por él, fue que su Gobierno no estuviera llamando a cuentas a los corruptos de sexenios anteriores; esta resistencia a pronunciarse en este sentido y descargar todo en la Fiscalía (como es y debe ser) ha causado bajas entre las filas de quienes consideraron que era la mejor opción. La postura ha sido polémica, pero no se ha movido ni un ápice. Edgardo Buscaglia, por ejemplo, la cuestiona severamente y sostiene que una cosa es su opinión personal y otra lo que tiene o tendría que hacer tomando en cuenta su investidura y las demandas sociales; Epigmenio Ibarra, en cambio, el periodista y productor, explica que la insistencia de López Obrador con relación a esta postura tiene que ver con que no se eche a perder: prefiere dejar ir “unos puntos” que hacer algo que inmediatamente sea calificado por la oposición como venganza; y permitir, en cambio, la actuación de las instituciones precisas para estos asuntos con la idea de que se haga justicia.

Este argumento de las distracciones -y lo he dicho y escrito con respecto a asuntos de y en sexenios anteriores- empieza a estar muy desgastado. Ni el avión, ni las acciones contra los exfuncionarios multicitados, ni los dichos mal interpretados o los mal dichos, nada, nos aparta de una realidad que es dolorosa y que, sabemos, no será posible componer en poco tiempo, los reclamos de justicia persistirán hasta que se haga.

