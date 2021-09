De falsos orgullos

Detrás de cualquier expresión artística hay un sinfín de componentes intangibles que son utilizados de manera orgánica para la realización o interpretación de una obra. En una sola de ellas, están mezcladas la vida del autor y/o sus intérpretes, el contexto histórico, la carga cultural, la idiosincrasia de todo un país con su música, su literatura, su plástica. En cada obra, se puede percibir no sólo el momento en el que se situaba tal o cual artista sino que en el paso de la historia hemos sido testigos incluso al ver cómo han sido vetadas o menos puestas en torno al contexto político vivido ciertas puestas.

México es un país complejo que vive un momento no sólo complicado sino -para ser realistas- desolador. Miles de familias penan por sus desaparecidos, miles de familias conforman este universo doloroso por el que transitamos todos los días sin mucha fe y sin mucha esperanza. México también es la confianza con la que seguimos, con la que nos pasamos el cambio mano a mano en un camión. Dicen que somos más los buenos, que en el intrincado sistema del que formamos parte somos un país de individuos que se conciben como felices. Yo no creo que la realidad mexicana haya cambiado demasiado a la de antaño, no veo en nuestros líderes más que la expresión de lo que somos como pueblo y eso en sí mismo es una materia de estudio enorme, de dimensiones inmensas. Si somos o no representados, vaya usted a saber y si lo sabe, me gustaría entenderlo mejor.

Las fuerzas políticas que dirigen en Jalisco, en México chocan y se encuentran y vuelven a chocar pero el artista está ahí para tomarle una fotografía viviente al dolor y a la poca esperanza o mucha que encuentre a su paso. Entiendo perfectamente qué tipo de obras de teatro, series de televisión, películas y música estamos consumiendo, pero ya que estamos montados en este barco de país, me gustaría ver menos falsos orgullos, causas tratadas con suavidad o hipocresía que venden y seducen al poder que sigue sintiéndose dueño del remedio y la enfermedad. Me gustaría ver mucho más aquel México monumental de los grandes que abrazaron todos aquellos elementos que nos conforman para realmente exponernos como lo que somos.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina