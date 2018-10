De barbarismos y tonterías

“Nombrar mal un objeto es empeorar la desdicha del mundo” escribió Albert Camus en un ensayo de 1944 (“Sur une philosophie de l’expression”, en Poésie 44). Pero la gente, y hasta quienes supuestamente se dedican a trabajar con el idioma como materia prima (redactores de periódicos, radio y tv, académicos, estudiantes...) muestran su desprecio por la lengua y contribuyen a la degradación del idioma como instrumento de precisión, y en último término de la verdad.

Los problemas van desde la mera cursilería (querer hablar “en elegante”, con palabras domingueras cuyo significado no se conoce bien a bien, hasta términos que esconden o de plano niegan la naturaleza de lo que nombran, pasando, claro está, por importaciones e imitaciones extralógicas y tontísimas del inglés.

Resultaría muy fácil evitar tamañas barbaridades si se tuviera un trato medianamente familiar con el tumbaburros, donde se puede constatar qué es lo que las palabras significan. Pero parece que ya no se acostumbra enseñar a los niños a consultarlo.

Manierismos y cursilerías

Escuchar y oír no son verbos equivalentes; quien dice que “escuchó” la ambulancia o el despertador, por ejemplo, pues tiene un pasatiempo tontísimo y desperdicia su capacidad de atención en sonidos que de cualquier modo llegan a los oídos (y al que dice “no te escuché” habría que contestarle “pues qué mal educado”).

Festejar y festinar no significan lo mismo; ni vergonzoso y vergonzante. Seguro los segundos adjetivos de esos pares les suenan más refinados a quienes no saben qué quieren decir. Y aguas con infligir/infringir, así como con el verbo rechazar.

Terminar las despedidas diciendo “cuídate” resulta entre paternalista y ominoso.

Decir “en antaño” es como decir “en antes”.

¿Por qué decir “al interior” en lugar de dentro, adentro o, en todo caso, en el interior?

“Avenida Prolongación Alcalde”: ¿lo que se prolonga es la avenida o el Obispo?

“Colonia centro”: o es centro o es colonia.

Homilía no es lo mismo que Eucaristía, o Misa. Homilía es el sermón.

Barbarismos calcados del inglés

Seguro también a mucha gente que quisiera ser gringa le suenan elegantes, pero son innecesarios y absurdos (y los diccionarios, monolingües o bilingües, pueden fácilmente sacar de dudas).

Eventualmente quiere decir de vez en cuando, por casualidad (y no lo que en inglés es eventually: finalmente, a la postre). Se solicita un trabajo, no “se aplica”. Prevenir, en español, no equivale al inglés prevent, que es evitar. “Registrarse” no es lo mismo que inscribirse. Replicar quiere decir responder, no copiar. En español las cosas tienen sentido, no “hacen” sentido (make sense). Lo natural es decir “soy Fulano” o “me llamo Zutana”, y no “mi nombre es”.

Otras palabras se copian de las que están de moda en el políticamentecorrectés de los gringos: “empoderar” (¡horror!), “diverso”, “vibrante”, “tóxico”...

La mentira vil

Los políticos son especialistas en tratar de emborucar a la gente (los del municipio aseguran que son “encharcamientos” las inundaciones de Alcalde Barranquitas), o de plano de ocultar la terrible verdad y quitarse de encima la responsabilidad (en particular cuando se usa “ejecución” por asesinato).