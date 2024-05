Verónica Delgadillo promete la creación del primer hospital de traumatología en Jalisco

La candidata a la alcaldía de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, dio a conocer sus propuestas para atender padecimientos de salud de quienes viven en Guadalajara. Frente a líderes del sector salud, la candidata se comprometió a crear el primer hospital en traumatología en Jalisco.

La candidata agradeció al personal médico que se interesó en platicar con ella para presentarle propuestas e ideas. “Lo que les vengo a platicar aquí no es una ocurrencia, no soy especialista en salud y no soy especialista en muchos temas, pero lo que ustedes necesitan es una presidenta municipal que marque el rumbo de a dónde va la ciudad y que se acerque con los que sí saben para diseñar sus políticas públicas”, afirmó.

La candidata se comprometió a invertir 80 millones de pesos para rehabilitar, equipar y garantizar la atención en traumatología, urgencias y anestesia en cada Cruz Verde de Guadalajara los siete días de la semana.

Para mejorar los tiempos en atención prehospitalaria, la candidata mejorará el equipamiento a los paramédicos, además, habilitará 30 puntos de auxilio, distribuidos en todo el municipio, equipados con un desfibrilador y personal capacitado para atender paros cardiorrespiratorios.

Otro compromiso que hizo fue el de arreglar 10 ambulancias que no sirven actualmente, para llegar a tener en funcionamiento al menos 22 vehículos para atención de urgencias. Y en temas laborales, Verónica Delgadillo sostuvo que dará certeza laboral generando convocatorias de trabajo permanente para los trabajadores municipales de la salud.