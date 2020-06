De George Floyd a Giovanni López

En medio de las protestas y funerales del afroamericano George Floyd, quien murió en una brutal detención policial en la ciudad estadounidense de Minneapolis el pasado 25 de mayo, y que desató movilizaciones, algunas de ellas violentas, en muchas ciudades del mundo, aquí en nuestra ciudad emergió también un gravísimo caso de abuso policial que se intentó callar hace un mes, y por el que también ya se protestó en manifestaciones callejeras con la quema ayer de patrullas y otros destrozos.

Se trata del asesinato de Giovanni López a manos de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, que incendió las redes sociales el miércoles que se dio a conocer el video, cuando cinco uniformados, entre ellos el jefe de la corporación, lo detienen por no traer cubrebocas.

El joven detenido terminó internado en el Hospital Civil con un balazo en una pierna y claras señales de tortura. Según el parte médico, murió por un golpe contundente que le provocó un trauma craneoencefálico.

Mucho tendrá que explicar el controvertido presidente municipal priista, quien fue reelecto en 2018, Eduardo Cervantes Aguilar, quien fue citado para hoy a declarar ante la Fiscalía General del Estado. Para empezar deberá aclarar por qué no inició una investigación por los abusos de sus policías en este caso y por qué no hizo nada ante las cinco recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 2015 a la fecha por lesiones, detenciones arbitrarias y casos de desapariciones en las que se vieron involucrados elementos de esa corporación municipal. Aunque ayer lo negó en un boletín, el alcalde deberá también responder a las acusaciones que hacen los familiares de Giovanni, en el sentido de que les ofreció 200 mil pesos para que desistieran de hacer público el video de la detención.

La indignación e irritación social por este abuso de poder que inició en las redes sociales y que alcanzó incluso al gobernador Enrique Alfaro por su instrucción de detener a toda persona que no use cubrebocas, salió ayer a las calles y podría crecer si no hay un trabajo articulado entre el gobierno estatal y el federal para hacer justicia pronta y las protestas no escalen en más violencia.

El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, catalogó el caso de Giovanni como una ejecución extrajudicial y pidió atraer el caso a la justicia federal, mientras que el mandatario estatal insistió que el caso no quedará impune.

Este terrible caso de abuso policial obliga también a que las autoridades revisen nuevamente el funcionamiento de los cuerpos policiales, que hace más de una década quisieron depurar con exámenes de control y confianza sin lograrlo, y cuyas debilidades institucionales los han convertido en una amenaza más que una garantía para dar seguridad a los ciudadanos.

jbarrera4r@gmail.com