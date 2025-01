El 28 de noviembre de 2019 -en una entrevista de radio con Bill O'Reilly- Donald Trump habló de que trabajaba con el Congreso para designar a organizaciones criminales mexicanas -mencionó a la de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana, Juárez y Los Zetas- como "grupos terroristas". En esa ocasión se mencionó que alrededor de 100 mil ciudadanos norteamericanos mueren cada año a consecuencia del consumo de drogas provenientes de nuestro país, donde han rechazado la ayuda: "De hecho, le he ofrecido -al presidente Andrés Manuel López Obrador- que nos deje ir y limpiarlo -al país-, y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta".

En la primera administración de Trump, la propuesta no prosperó. Sin embargo, durante la presidencia de Joe Biden, el senador republicano Lindsey Graham -por Carolina del Norte- sometió la propuesta designar a los grupos delincuenciales mexicanos como terroristas -29 de marzo de 2023-, moción que fue apoyada por otros legisladores -pero que no procedió-, incluso llegando algunos a "recomendar" la intervención del ejército norteamericano para capturarlos en territorio mexicano.

Sin embargo, el tema de manera radical continuó en la mente de Trump, haciéndolo parte de su segunda campaña a la presidencia y repitiéndolo una vez que obtuvo la victoria en la elección. Llegó inclusive a decir estar abierto a lanzar ataques con misiles en contra de los laboratorios donde se produce el fentanilo.

Marco Rubio, senador republicano por Florida, quien ha sido nominado por Trump para asumir la Secretaría de Estado, ha sido un severo crítico de la situación que se vive en México y en diferentes ocasiones se ha manifestado a favor de la intervención militar para poner orden al sur de la frontera. Ayer, Rubio estuvo ante el comité de relaciones exteriores del Senado para convencerlos de que es la persona indicada para estar al frente de la política externa estadounidense. Y el tema de México y el narcotráfico fue primordial en la conversación. Habló de que "estos sofisticados grupos, estas organizaciones criminales, no solo amenazan a Estados Unidos sino también al proceso político mexicano". Y dijo que en las últimas elecciones en nuestro país, "varios candidatos fueron asesinados" y agregó que "lamentablemente, también tienen un control operativo básico sobre grandes franjas de las regiones fronterizas entre México y Estados Unidos".

Sin embargo, el cubano-americano moderó mucho su lenguaje. "Mi ESPERANZA en un mundo perfecto es que podamos TRABAJAR EN ESTRECHA COLABORACIÓN con las autoridades mexicanas para acabar con estos grupos... Es algo que tendremos que enfrentar con NUESTROS SOCIOS EN MÉXICO". Rubio no dijo mentiras, no fue agresivo al hablar de posibles soluciones. Hablo de "esperanza", "colaboración" "socios", no de manera radical de quien será su "jefe" en la Casa Blanca. Así que, si ese es el tono, ¡bienvenido! ¿Usted, qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net