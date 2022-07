Daniel Rodríguez: AMLO dice que va a poner orden en Washington

Con altivez, soberbia e injuria, el presidente Lopez Obrador al hablar sobre su visita a la Casa Blanca el próximo martes, dijo en la mañanera del miércoles pasado que “VAMOS A PONER de acuerdo en lo laboral y VAMOS A ORDENAR el flujo migratorio y VAMOS A LEGALIZAR la contratación de trabajadores”.

El jefe de Palacio Nacional ya mostró su agenda para que Joe Biden ‘se vaya preparando’. Porque Andres Manuel va a determinar los acuerdos, va a ordenar y va a legalizar. Lopez Obrador llegara a Washington en medio de una nube de muchas animadversiones en el ambiente político estadounidense, entre ellas -las más recientes- la provocación y desaire a la Cumbre de las Américas y su ridícula y risible campaña internacional de desmontar la Estatua de la Libertad en Nueva York.

El mandatario piensa que va a llegar a la oficina Oval en el 1600 de la Avenida Pennsylvania en el Distrito de Columbia a manejar la agenda, imponer el ritmo de la conversación y dar visto bueno a las decisiones, acuerdos y resoluciones que se tengan.

Estamos seguros que Joe Bien no espera a Lopez Obrador para enseñarle los rincones de la Casa Blanca que no conoció cuando visitó a Donald Trump. Seguramente, más que hablar de visas de trabajo para los mexicanos, habrá extrañamiento de por qué en México no se hacen esfuerzos para evitar que tanto paisanos ‘huyan’ a suelo del país vecino en busca de futuro. De acuerdo con las autoridades fronterizas estadounidenses, la gran mayoría de los migrantes detenidos y deportados son de origen mexicano y las cifras se han duplicado en este año. Y en el mismo tema, el ‘pesado’ tránsito de caravanas de migrantes por México que están poniendo en un predicamento a la administración vecina. Y seguramente a Biden le urge hablar sobre las inversiones norteamericanas en el sector de generación de energía que se ven amenazadas desde Palacio. Y por supuesto, los ‘brincos’ que han surgido en muchos rincones del Tratado de Comercio (T-MEC). Hay muchísimos asuntos en la agenda bilateral.

Además, Lopez Obrador en su disertación del miércoles, hizo referencia a que Estados Unidos debe hacer un alto en su camino, porque “si va a seguir con la misma política de siempre va a continuar la decadencia, en un proceso de degradación progresivo”, como si el problema de la estabilidad de ese país, comparados con los problemas sociales, de violencia y la falta de oportunidades de las naciones expulsoras de migrantes fueron generados por la potencia del norte.

La verborrea de Lopez Obrador, es eso, bla, bla, bla, ‘como gallito’ solamente para impresionar a sus seguidores en casa. Pero el martes, cuando llegue a la Casa Blanca, seguramente lo hará -medio desalineado como es su moda- con su paso lento, encorbado y su cara de ‘What’, además ‘con la cola entre las patas’, porque entre las paredes de la Casa Blanca lo esperan muchos cuestionamientos, posiblemente ‘jalones de orejas’ y advertencias. No creo que vaya a “ORDENAR” y “LEGALIZAR'' ¿Usted, qué opina?.

daniel.rodriguez@dbhub.net