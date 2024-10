¿Cumbre de dos presidentas?

Ayer durante la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reunirse en el futuro mediato con su homólogo estadounidense Joe Biden. El único contacto mediato entre ambos países será el que sostengan el canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente y el embajador Ken Salazar, donde se reanudará la comunicación oficial una vez que al antiguo inquilino de Palacio se le ocurriera la estúpida “pausa”, por aquellos comentarios sobre la reforma judicial que emitiera el diplomático de Washington.

Tomando en cuenta que en 26 días -5 de noviembre- conoceremos al nuevo presidente de los Estados Unidos, es imposible que Sheinbaum y Biden tengan oportunidad de estrecharse la mano. Hoy, Biden es “un cero a la izquierda” en el país vecino. Ya no se toman decisiones desde la Oficina Oval, solo se le da secuencia a los asuntos en curso en el ocaso de su administración. El mandatario ha pasado a segundo término y la atención se centra en la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, de donde saldrá el presidente que tomará la batuta a partir del 20 de enero.

Y por los acontecimientos de los últimos días, lo que se vislumbra -con muchas posibilidades- es que la próxima reunión será entre dos históricas presidentas de ambos países. Todo es cuestión de lógica, sentido común y de conclusión por los recientes acontecimientos. Pero vamos por partes.

En este mismo espacio señalamos el martes pasado que Trump “Se está quedando solo, pero “no está muerto”” y hacíamos referencia de cómo en su familia -su esposa Melania-, miembros de su propio partido Republicano y algunos sectores de su movimiento empezaban a alejarse y a dudar de que el expresidente fuera una buena opción, sobre todo por la serie de cuestionamientos y mentiras que se ha encargado de propagar en las últimas semanas. Han pasado solamente algunas horas y ya hay más “piedras” que el mismo Trump se ha puesto en el camino. Primero fueron los rumores que difundió al señalar que los inmigrantes haitianos en Ohio raptaban las mascotas -perros y gatos- de los residentes para comérselos; luego acusó al gobierno federal de no tener recursos para ayudar a los damnificados de la costa Este afectados por los huracanes, porque el dinero destinado a la agencia FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) había sido desviado para ayudar a los migrantes que han llegado en busca de asilo. Y el martes se conocieron extractos del libro “War”, del periodista Bob Woodward, donde se describen los esfuerzos de Trump por bloquear la ayuda a Ucrania para su lucha en contra de Rusia, además de la permanente comunicación personal y amigable con Vladimir Putin, a quien incluso le hizo llegar en secreto equipos de pruebas de detección de COVID-19 para su uso personal. Y si a todo eso agregamos las encuestas, donde en las últimas horas muestran que Kamala empezó a dispararse en la preferencia ciudadana -según The New York Times/ Sierra College, 49% vs 46%- es por eso que se puede pronosticar que la siguiente cumbre oficial entre México y Estados Unidos será entre dos mujeres históricas, por ser las primeras en ocupar la presidencia en ambos países.

¿Usted, qué opina?