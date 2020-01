Cuando el futbol unió a Irán y Estados Unidos

I

Cuentan que Joseph Blatter torció el gesto cuando emparejó a Irán y Estados Unidos (EU) en el mismo grupo durante el sorteo de Francia 1998, el mismo que después Michel Platini (presidente del Comité Organizador de esa Copa del Mundo) aseguró que fue arreglado para que los locales y Brasil se enfrentaran en la Final.

Con el tono de un director de mercadotecnia de algún estudio de cine en Hollywood, el entonces presidente de US Soccer, Alan I. Rothenberg, nombró al partido “la madre de todos los juegos”.

II

El derrocamiento en 1979 del shah (monarca) Reza Pahlevi, quien encabezó un gobierno tiránico impuesto por Estados Unidos, para dar paso a un régimen teocrático encabezado por el ayatola Jomeini, marcó el inicio del deterioro de las relaciones entre EU e Irán.

El punto de no retorno llegó cuando cientos de seguidores de Jomeini tomaron la Embajada estadounidense en Teherán y capturaron como rehenes a 66 diplomáticos y ciudadanos en noviembre de ese mismo año, en protesta por el asilo de Reza Pahlevi en Nueva York. El secuestro duró 444 días y el operativo de rescate militar ordenado por el entonces presidente de EU, Jimmy Carter, fue un desastre (hay una película que habla sobre el tema, Argo (2012), dirigida por Ben Affleck).

Golpeado por el mal manejo de la crisis, Carter perdió las elecciones contra Ronald Reagan en 1980 para dar paso a un Gobierno de corte conservador y neoliberal. Cuarenta años después, Donald Trump, en la búsqueda de su reelección este año, mandó asesinar al general Qassem Soleimani tras aducir ataques iraníes a la embajada de EU en Irak.

III

Estos y otros antecedentes hicieron del Irán-EU “el partido más politizado de una Copa del Mundo”. Previo al juego, el segundo para ambos países tras perder sus duelos inaugurales contra Yugoslavia y Alemania respectivamente, los futbolistas se empeñaron en vano en desviar la atención a la cancha.

“Aunque todo el mundo dice que la política no tiene nada que ver con el deporte, desgraciadamente esa no es la realidad. Pero estamos aquí también para demostrar que no tenemos problemas con nadie”, declaró Jalal Talebi, director técnico de Irán, y con residencia en San Francisco, California, tras huir del régimen de Jomeini.

Otros eran más realistas. “Los iraníes estamos desesperados por enfrentar a Estados Unidos, no para reivindicar nuestro nacionalismo sino porque es el único equipo al que podemos derrotar”, señaló Kaveh Basmenji, periodista iraní, a Juan Villoro en “Dios es redondo”.

IV

Nadie esperaba que ambas selecciones posaran juntos para la foto oficial previa al partido. Los jugadores de Irán regalaron ramos de rosas blancas a sus homólogos estadounidenses, mientras los asistentes al Estadio Gerland, en Lyon, aplaudían estos gestos de “Fair Play”.

Irán venció 2-1 a Estados Unidos, consiguiendo su primera victoria en la historia de los Mundiales. Hamid Estili y Mehdi Mahdavikia marcaron los goles asiáticos, y Brian McBride (posterior verdugo de México en 2002), marcó el descuento americano. Cientos de miles de personas inundaron las calles de Teherán para festejar la victoria, incluyendo las mujeres.

Por 90 minutos, el futbol puso orden y sensatez a la locura política. Ni iraníes ni estadounidenses se arrancaron los ojos y pudieron convivir en paz antes y después del juego, en una batalla estrictamente deportiva.

“El enemigo es grande y arrogante y les hemos hecho probar de nuevo el amargo sabor de la derrota”, festejó Ali Jamenei, aún hoy líder supremo de Irán y sucesor de Jomeini. En Estados Unidos no hubo tantas reacciones, tal vez más centrados en el sexo oral de Mónica Lewinsky al presidente Bill Clinton, llevado a un juicio político o impeachment (¿les suena?).

V

“En 90 minutos hicimos más por la paz que lo que hizo nuestro país en 20 años”. Jeff Agoos, entonces jugador de Estados Unidos.