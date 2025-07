¿Cuál será la sanción?

¡Al fin! El gobernador Pablo Lemus ya se pronunció sobre el caso de la súper asesora Eli Castro. Y lo hizo para exigir que tanto el SIAPA como la Fiscalía Anticorrupción actúen. Pero también la Contraloría del Estado.

La pregunta del millón es: ¿Será sancionada penalmente, devolverá todo lo que se le pagó o quedará en una disculpa pública?

También falta el nombre del padrino que la metió a trabajar de “aviadora”, perdón, de comisionada al organismo.

Por otra parte, sobre los socavones que han brotado en toda la ciudad, el gobernador fue muy claro: el SIAPA no puede quedarse de brazos cruzados. ¿En serio? Lo mismo dicen los vecinos afectados.



* * *



La coordinadora de los naranjas en Jalisco, Mirza Flores, y legisladores de MC, salieron ayer a criticar a Morena por impugnar los criterios de paridad dictaminados por el Instituto Electoral del Estado, en donde se ordena que solamente deben competir mujeres en ocho municipios, principalmente Zapopan, Tonalá y Chapala.

Dicen que hay muchos políticos que tienen puestas sus aspiraciones en Zapopan, por eso no quieren que estos criterios avancen.

Mientras Mirza arremetió contra los guindas, argumentando que su sello personal es el doble discurso, Morena confirmó que va contra los lineamientos por una causa simple: son una “imposición disfrazada de justicia”.

Al final, serán los tribunales electorales los que definan quién tiene la razón.



* * *



El martes fue detenida Carla Varenice “N”, ex regidora de Puerto Vallarta, porque decidió no asistir a las audiencias a las que fue citada. ¿Y dónde estaba? Pues parece que en su domicilio registrado no la encontraron. Total. Así que se cumplió una orden de aprehensión para llevarla a los juzgados, como si fuera una invitación a la fiesta.

Tras una audiencia inicial, su defensa se acogió al plazo constitucional y el juez de control fijó el lunes 14 de julio para la continuación del caso. Por lo pronto, la imputada debe firmar diario en el juzgado y no puede salir de Puerto Vallarta hasta el lunes.

Por cierto, la aludida fue entrevistada ayer. Con lágrimas en los ojos, negó irregularidades y aseguró que todo fue por las denuncias que presentó contra la administración pasada por diversas anomalías.

¿Qué tal?