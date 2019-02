Crónica de sociales, cierre de ciclo

Hace 11 años un grupo de periodistas y activistas de causas urbanas crearon el sitio Crónica de Sociales con el propósito central de visibilizar, anunciar y eventualmente enlazar las luchas y protestas sociales que cotidianamente se producen en la zona metropolitana de Guadalajara y otras regiones de Jalisco.

El pasado 31 de enero, casi 11 años después de actividad continua, el portal publicó una entrada: “Se cierra un ciclo en Crónica de Sociales”, lo que constituye una pena y una mala noticia para una buena parte de las organizaciones, colectivos, asociaciones, sindicatos, comunidades, pueblos, barrios, movimientos sociales y de lucha cuyas voces siempre encontraron cabida en Crónica de Sociales.

Desde su nacimiento se propuso ser el “registro periodístico de las resistencias y luchas en Jalisco”.

Este esfuerzo partió de combatir la idea de que los tapatíos y la sociedad de Jalisco eran apáticos y conservadores, una idea política que ha estado esparcida desde hace tiempo tanto en la academia, el periodismo y las organizaciones políticas de la Entidad.

El colectivo que le dio vida se propuso mostrar y registrar que cotidianamente se producían manifestaciones, movilizaciones, plantones, marchas, manifiestos, pronunciamientos, ruedas de prensa, bloqueos, huelgas, publicaciones, reuniones, asambleas, discusiones en las que participaban miles de personas de la zona metropolitana de Guadalajara y de la Entidad.

El sólo registro periodístico cotidiano de estas luchas refutaban contundentemente la idea de una sociedad apática y conservadora.

El nombre del portal jugaba e ironizaba también sobre el mismo trabajo de los medios de información comerciales que muchas veces dedican más espacio a una boda, un bautizo o las vacaciones de las familias adineradas de la ciudad, que a las protestas sociales. Ésta otra Crónica de Sociales, por el contrario, mostró las resistencias, las luchas y movilizaciones de la sociedad jalisciense, especialmente la de abajo.

Las organizaciones y movimientos de la ciudad adoptaron Crónica de Sociales, pues buscan el portal para anunciar sus eventos, reuniones o convocatorias a protestas sociales.

Fue un trabajo inmenso: desde marzo de 2008 a enero de 2019 se publicaron 48 mil 463 noticias, eventos, comunicados que tuvieron más de 3.5 millones de visitas.

Y todo sin cobrar un peso. Al contrario, las personas que mantuvieron Crónica de Sociales ponían su tiempo y su dinero para mantener el sitio. Fue un trabajo colectivo y no remunerado que demostró que se pueden hacer proyectos de comunicación o políticos sin recursos públicos, financiamientos privados o de fundaciones internacionales, que es como están acostumbrados en la clase política, los partidos o las organizaciones no gubernamentales profesionales que no saben moverse sin recursos externos.

El nacimiento de Crónica de Sociales fue colectivo, pero su mantenimiento durante años se debió al trabajo constante de un compañero: Yeriel Salcedo, un activista de los colectivos ciclistas y por una ciudad más solidaria y justa. El mérito de la permanencia y constancia de Crónica de Sociales se debe a Yeriel. Mi reconocimiento a su esfuerzo. Esperamos que este cierre de ciclo sea temporal y que más adelante siga Crónica de Sociales que por ahora queda como un inmenso archivo de las luchas y las resistencias sociales de la sociedad de Jalisco al comienzo del siglo XXI.

(rubenmartinmartin@gmail.com)