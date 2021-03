Crece la lista de peloteros violentos en MLB

A escasos días de que se ponga en marcha la temporada 2021 de la Gran Carpa, el beisbol de Major League Baseball ha tenido que sumar una nueva sanción a uno de sus peloteros por violencia doméstica en la figura del pitcher Sam Dyson, quien se ha convertido así en uno de cerca de 15 jugadores sancionados bajo la política de Grandes Ligas que desde 2016 puso el tema en los contratos y en la reglamentación del circuito.

El agente libre de 32 años, quien jugó por última vez en 2019 por San Francisco y Minnesota, fue encontrado culpable después de las pesquisas que realizó la MLB, luego de que una mujer publicó dos mensajes en las redes sociales acusando de violencia doméstica a un individuo al que primero no identificó y posteriormente reveló que se trataba del serpentinero.

Antes de Dyson, Domingo Germán, lanzador de Yankees de Nueva York, fue suspendido por 81 juegos tras una acusación de violencia doméstica.

La sanción impuesta por el máximo organismo de beisbol en Estados Unidos es una de las más severas en la historia de Las Mayores.

Domingo no apeló la sanción, por el contrario, acordó hacer una donación a “Sanctuary for Families”, una organización sin fines de lucro en Nueva York que se dedica a ayudar a víctimas de violencia doméstica.

En ese listado de beisbolistas violentos se encuentran varios mexicanos, entre ellos el lanzador de Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, quien fue detenido en mayo de 2019 por presunta violencia doméstica y agresión.

La policía de Los Ángeles informó que la detención del lanzador de los Dodgers se debió a un incidente con una mujer cuando se encontraban en un estacionamiento del Beverly Center, una zona comercial de la ciudad.

El mexicano se convirtió entonces en el decimosegundo pelotero en violar las políticas de violencia doméstica de Grandes Ligas, las cuáles se establecieron en 2015 tras un acuerdo entre MLB y el sindicato de peloteros.

Roberto Osuna, quien brillara con Astros de Houston, es otro de los nombres que figuran en ese vergonzante listado.

Osuna fue arrestado por la policía de Toronto en mayo de 2018, cuando aún jugaba para los Azulejos, por un incidente con su esposa, donde el pelotero incluso fue a juicio por sus delitos. Sin embargo, se retiraron los cargos tras llegar a un acuerdo con Osuna y una orden de restricción contra el pelotero, donde el "Chufitos" no podía acercarse a su esposa por al menos un año. Osuna fue suspendido por 75 juegos.

A la fecha, suman, como ya decía, 15 los peloteros de la Gran Carpa que han sido objeto de investigaciones y sanciones derivado de acusaciones por violencia doméstica.

La lista negra está en su mayoría conformada por peloteros latinos, entre los que se encuentran Aroldis Chapman, Miguel Sanó, José Reyes, Yasiel Puig, Héctor Olivera, Jeurys Familia, José Torres, Roberto Osuna, Julio Urías, Odúbel Herrera, y Domingo Germán.

Randy Arozarena, el cubano que sorprendió a propios y extraños durante la Postemporada de 2020 y ayudó a Tampa Bay a llegar a la Serie Mundial, fue encarcelado en el Cereso de Mérida, Yucatán, durante dos días y luego puesto en libertad, tras no encontrarse cargos en su contra, luego de que la mujer que le señaló de violencia no presentó cargos en su contra, de manera que fue absuelto y no hubo de cargar con alguna suspensión o multa por parte de la MLB.

El jardinero de los Rays de Tampa Bay, de 25 años, fue arrestado por las autoridades mexicanas por intentar llevarse a su hija a la fuerza, sin embargo, fue dejado libre tras cumplir las 48 horas de detención establecidas por la legislación mexicana.

Hay que señalar que las Grandes Ligas concretaron una política de violencia doméstica en agosto de 2015 y se incluyó en el contrato colectivo que entró en vigor en 2017; los casos que se presentaron en el pasado fueron castigados por autoridades locales o por las organizaciones.

Ligas como MLB, NBA y NFL han establecido hacer énfasis en la ayuda profesional que ofrecen al atleta así como a los afectados en casos de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil y las sanciones para los atletas son sin goce de sueldo. Algo se tendría que aprender de ello para normarlo en Ligas y organizaciones mexicanas.

