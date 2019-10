"Creatividad"

No cabe duda que los nacionales tenemos un sentido maravilloso para ser creativos, el pasado jueves con el lio culiche yo reconozco que en lugar de enterarme estaba viendo el juego de beis, pero alertado de lo que estaba sucediendo allá, esto serían como a las once de la noche y vean lo que me paso.

A las pocas horas de los sucesos, ya había como diez versiones de lo que había sucedido según ellos, por lo que consideré, que, trataría de sacar provecho de las notas y no simplemente quedarme como siempre con el puro arguende.

Descubrí, principalmente que existió Publio Ovidio Nasón, autor romano quien entre sus obras está “la Metamorfosis “que es su versión del inicio del mundo y hasta Julio César, libro que desde luego estaba en mi biblioteca pero reconozco nunca lo había ni abierto, es sorprendente como el antiguo líder de ello, actualmente preso en gringolandia conociera y admirara tanto al romano que le puso su nombre, ¡cosas vederes Sancho!

El tal Ovidio sinaloense que fue el motivo de acciones, negaciones y correcciones del affair culiche al final quedo asustadito pero contento y el señor Durazo quedó avergonzadito pero contento. Curiosamente cuando Durazo fue emisario del pasado y corrupto con Fox tuvo que ver algo, o si quiere fue acusado de tener algo que ver con el papá de Ovido y ahora purificado por la pejegracia es limpio y puro servidor público. Cualquier mal pensado diría que lo que sirvió para soltar al papi serviría para soltar al hijo yo como no soy mal pensado no lo creo porque ahorita no se da eso. Sin embargo resultan más que atractivas las versiones que el propio señor Durazo ha explicado de cómo estuvo la operación, mismas que deberán ser tomadas en cuenta a la hora que con toda la rectitud del mundo se verifique punto por punto la actuación de todos y cada uno de los participante en ese sainete.

Otra cosa que me enteré, yo que nunca he tenido ni siquiera una pistola en la mano, es la experiencia que tienen casi todas las gentes en armas, resulta que los malos traían un mega cañón o algo parecido capaz de tumbar una casa y que el aparatito cargaba quinientos tiros ósea que si hubiera disparado hubiera dejado aquello peor que el aeropuerto de Texcoco.

El señor Gertz ya dijo que se va a lanzar a investigar a fondo, no sé en que nómina esté cobrando actualmente este señor pero esa amenaza suena como la séptima trompeta del apocalipsis y todos pero absolutamente todos los que estaban en el estado de Sinaloa serán cuestionados uno a uno, sin que les tiemble la mano se verificará hasta sus últimas consecuencias (nada más tienen que esperarse que acaben con el dictamen del helicopterazo de Puebla).

Por lo que a final de cuentas les anticipo que no va a pasar de haber sido una bonita historia.

@enrigue_zuloaga