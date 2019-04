Creando nuestra propia historia

Aquí se nos presenta algunas preguntas, que pueden hacer un cambio en nuestra historia creando nuestro propio destino.

La primera y la más simple de todas: “¿Qué cosa deseo verdaderamente en mi vida? No debes preguntárselo a los demás, debes preguntar dentro de ti, en aquel lugar donde se encuentra una enorme capacidad, una inteligencia superior, tu corazón. Este es el lugar que te permite elegir dentro de todas las cosas que te suceden, cuales son realmente tuyas. Algunos de ustedes se dan cuenta, que dentro de todas las cosas que hacemos, son solo algunas de estas las que queremos realizar verdaderamente, las otras son las cosas que normalmente hacemos y no por esto son menos importantes, pero sí podemos darnos cuenta cuanta de nuestra atención y fuerza nos toman.

¿Qué cosa es lo más importante para mí? ¿Cuáles son mis aspiraciones más íntimas y profundas? Puedes iniciar narrándote tu vida de una forma diferente, no como te han catalogado, etiquetado o encasillado desde pequeño, tu eres algo mucho más grande que necesita ser descubierto por ti mismo ¡descubrir esa flor de valores, de emociones que están dentro de ti!

Tu puedes crear este cambio cada vez que lo necesites hablándote con un lenguaje proactivo, positivo, sencillo y amoroso que pueda sostenerte, nutrirte, motivarte cada vez que sientas la necesidad.

Con un punto de vista diferente, para esto muévete del lugar del juicio, de la dificultad, ve ahí donde te puedas ver a ti mismo, ver la vida y verte a ti en la vida cambiar en el mundo que cambia. Esto es un entrenamiento como todo, debemos entrenarnos a crear una buena autoestima, este es el punto de partida.

No es cosa fácil mejorar nuestra vida, pero si es fundamental hacerlo y para esto tenemos que tener fe en nuestra capacidad de logro, donde yo me comprometo conmigo a ser lo mejor de mí, presentando al mundo una mayor sensibilidad, expresándome positivamente, diciéndome con toda mi fe.

“¡Sí lo hare!” y me empeñaré a ser lo mejor de mí, por todo este instante, esta es la idea de base.

Lulú Aldaraca. Invita a una reflexión de vida.

Todos estamos aquí por un sueño, en un planeta que no es fácil como lugar de vida, ya que desde que el hombre existe, existe la violencia y así vemos cada día como somos bombardeados por mensajes violentos que nos llenan de miedos, sin embargo dentro de nuestra mente y nuestro corazón nos damos cuenta que nosotros no somos solo seres débiles y atemorizados, sabemos que podemos cambiar nuestras condiciones de vida, todos deseamos que el mundo sea diferente, que nuestro mundo sea diferente, deseamos ser diferentes en nosotros mismos, deseamos respuestas diferentes a los eventos que se nos presentan diariamente, esto ocurrirá solo cuando hayamos comprendido, descubierto, esa flor de valores dentro de nosotros, solo así podremos dar una respuesta diferente con herramientas antes no utilizadas, permitiéndonos no ser más esclavos, sino libres de aquellas respuestas mecánicas que siempre damos, aunque tengamos eventos difíciles que son inevitables, podemos dar una respuesta diferente, orientándome hacia lo que yo deseo obtener, interrumpiendo aquellos hábitos negativos repetitivos que no me permiten expresar lo mejor de mí.

Así, de esta manera puedo encontrar la PAZ, ese estado que no es ausencia de guerra sino un estado del Ser que puede ser habitado por mí como emoción primaria. Poderme decir “Aquí estoy”, soy tu aliado para mejorar tu vida y así mejorar el mundo, decirme yo creo en mí, miro hacia arriba, y afirmo puedo mejorarme, al lograrlo celebro también mi capacidad, mi intuición, la comprensión, de poder dejar ir mis apegos que me esclavizan, de poder poner distancia a esas emociones caóticas que me hacen decir o sentir cosas de las cuales termino por arrepentirme pero en este punto ya es tarde. Por esto debo ser determinado diciéndome BASTA debo interrumpir estos hábitos y costumbres de reacción mecánica e inmediata, respiro tras respiro deseamos alcanzar aquella dimensión que llamamos Paz, tan potente y auténtica que nos permite cambiar nuestra vida y la de los que nos rodean. Empezar estableciendo un objetivo, que todo lo que yo haga este orientado hacia eso y poner fin a tanta confusión creando una mente y una vida en armonía.