Costosa curva de aprendizaje

Esperar que el ciudadano común y corriente pueda detectar, sumar y entender los porqués de los miles de millones de pesos que se han ido esfumando del erario público debido a las decisiones tomadas en lo que va del nuevo Gobierno federal, tan solo un mes y seis días, es prácticamente imposible, pues incluso para los sabiondos que se dedican al análisis de las cuestiones económicas del país es todo un galimatías, sin embargo, aún para los neófitos resulta evidente que la curva de aprendizaje de los funcionarios, nos esta resultando bastante costosa… y contando.

En el mismo contexto, más nos vale que el desabasto de gasolinas y diesel iniciado el último fin de semana en varios estados de la República, incluyendo Jalisco, sólo sea un error de estrategia, parte del aprendizaje. Que no se repita, pues la alteración del estado de ánimo del pueblo tiene costos más que significativos, difíciles de cuantificar, pero de efectos económicos y psicológicos de gran envergadura, si no que les pregunten a los expendedores de combustibles (que dejaron de obtener su utilidad y de cualquier manera tuvieron que pagar sueldos completos de su personal, y a los propios despachadores, quienes dejaron de percibir las propinas que son un complemento importante de sus ingresos).

Afortunadamente el capital político, la esperanza de cambio que tiene la población y la habilidad del Presidente López Obrador para medio calmar los ánimos con su discurso de que no pasa nada y de que todos empezamos a portarnos bien a partir de su toma de posesión, permite que “las aguas se mantengan a la expectativa”, lo que no quiere decir que estén tranquilas.

No tiene caso profundizar sobre los otros “botones de muestra”, pero desde la consulta sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, en la que según el diagnóstico presidencial todos los que intervienen en ella son corruptos, la insinuación de la “quita” de comisiones a los bancos, la fuga de capitales; las demandas laborales de los corridos, y una larga lista de etcéteras, significan altísimos costos para el país.

APUNTE

A manera de un “se los dije”, que una cosa es el discurso de campaña y muy otra gobernar, habría que señalar que con todo y los peores adjetivos esgrimidos en contra de Enrique Peña Nieto, durante su sexenio no se vivieron tiempos de angustia como los ahora experimentados, en que hubo personas que pagaron un alto costo por el litro de gasolina o diesel, además del tiempo invertido en las largas filas para acceder a unos cuantos litros de combustible (sí, como en Venezuela, país con grandes yacimientos petroleros).