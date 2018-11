"Consultas de peso"

Muy criticado estuvo el futuro Tlatoani -de facto ya en funciones- por la forma en que se hizo una consulta para ver si se seguía o no con el aeropuerto ahí o se hacía en otro lado. Y me gustaría comentar acerca de ello; desde luego que siempre será bueno preguntar, si todos antes de hacer algo preguntáramos haríamos menos tarugadas. Por supuesto el preguntar no obliga a obedecer y ya demostró el tabasqueño que sabe lo que es mandar, a lo que debemos acostumbrarnos porque no creo que cambie.

A todos nos gusta opinar aunque nadie nos haga caso, si hicieran lo que sugerimos sería mejor, pero eso casi no se da, pero opinar calma los nervios. Por eso creo que es sano este sistema de consultas y más si como ésta no le costó al país sino a los barberos que gozan de la cercanía del prohombre, pero, aunque muchos la critiquen la mayoría quedo picado con las consultas y todos tenemos algún tema que quisiéramos conocer la opinión del pueblo bueno acerca de muchos temas, así que aprovechando la amabilidad de nuestra charla dominical voy con mi hacha.

Para mi la madre de todas las consultas es la del precio de la gasolina aunque el representante neoliberal diga que los pobres ni viven de gasolina, y así deben haber opinado los asesores de Peña, el que en buena parte ya recibió la respuesta con la votación. Es muy buen tema, aunque debe ser difícil porque muchos inician pero luego cejan, por ejemplo recuerdo que Lemus protestó e incluso acompañado de una banda de correligionarios fue a la mismísima Suprema Corte a protestar y luego el hoy Senador Castañeda y la bella Otero en su campaña lo propusieron, pero ahora los veo muy calladitos. Por una causa o por otra todos los inconformes con el tema duran poco protestando, pero el pueblo bueno aglutinado en las filas del glorioso infelizaje saben que alguien debe poder bajar el precio porque todos los argumentos neoliberales vienen de la mafia del poder y si no me creen hagan una encuesta para ver que es lo que interesa realmente a la raza.

Otra consulta que me parece importante es conocer exactamente ¿cuánto pesa nuestro país?, los gordos hemos sido discriminados en este país con la complicidad de todas las autoridades por eso propongo una encuesta a realizar a pie de báscula para conocer el porcentaje de sobrepeso, fíjese usted, la Suprema Corte ya dijo que usted puede meterse el aditivo que usted quiera porque es un derecho personal, en cambio los canallas neoliberales pagan, con dinero público, campañas en contra de la grasa y las fritangas, e incluso las prohíben en las cooperativas escolares. Los que nos oponemos a esta dictadura alimenticia neoliberal exigimos una consulta kilo por kilo, papitas y fritangas con grasa el respeto a los derechos de personalidad y lo hago con la confianza de que el presidente entrante (sin ser gordo) escuchará al pueblo bueno.

@enrigue_zuloaga