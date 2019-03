Conservadores disfrazados de liberales

1. Una de sus propuestas en la toma de posesión fue la creación de una Constitución Moral, paralela a la Constitución Política, que norme el comportamiento de servidores públicos y de los buenos ciudadanos. Para ser un buen ciudadano ya no basta con cumplir la ley, hay además que cumplir preceptos morales que en su momento dictará una comisión de notables, que no expertos porque no es lo mismo, aunque en la práctica dé igual.

2. En tanto la comisión decide el contenido de dicha Constitución sacamos del cajón de los recuerdos la Cartilla Moral de Alfonso Reyes para moralizar al pueblo, para, cito “hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad”. En su presentación el Presidente dice que “la decadencia que hemos padecido por años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales”.

3. Cuando se anunció la cancelación de las instancias infantiles el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo que con el dinero que se iba a entregar directamente a las madres se puede ayudar a la abuela que va a cuidar, quizá mejor, a los niños que las propias estancias infantiles” en una visión no sólo idílica sino tradicional de las familias.

4. En su comparecencia ante el Senado, dos de las tres candidatas propuestas por el Presidente, Celia Maya y Jazmín Esquivel asumieron posturas absolutamente conservadores respecto al matrimonio igualitario, la adopción homoparental y la interrupción del embarazo. Los senadores de Morena, que se asume como un partido progresista en sus estatutos, votaron y cabildearon los votos por Jazmín Esquivel y no por la candidata de perfil más liberal, Loretta Ortiz.

5. Cuando en una mañanera le preguntaron al Presidente López Obrador cuál era su posición sobre la interrupción del embarazo se sacó el bulto y dijo que lo importante era la corrupción.

6. El miércoles pasado, según reporta El Financiero, el Presidente organizó una reunión entre líderes evangélicos y miembros de su gabinete. De un lado estaban los representantes de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas-Evangélicas, mejor conocida como Confraternice y del otro lado el propio Presidente, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y cinco funcionarios más de diversas dependencias. De acuerdo con la versión de los propios líderes evangélicos en la reunión se pidió que se les autorice participar en medios y puedan ser permisionarios de estaciones de radio y televisión y el Presidente le pidió a la secretaria que revisara la ley.

Conclusión: No puedo estar más de acuerdo con el Presidente López Obrador: qué peligrosos son esos conservadores disfrazados de liberales.

