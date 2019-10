Con todo respeto, Andrés Manuel

Cómo se te ocurre pensar que es buena medida acusar con sus mamás a los que se ponen máscaras, hacen el desorden en las manifestaciones y crees que sus mamás les jalarán las orejas porque tú se los pides, ¡en lugar de ponerlos en orden como es tu obligación!

Ya es tiempo de que te pongas a analizar tu deber como presidente, las acciones que has anunciado y que no se han hecho, lo que hace falta, los verdaderos problemas y las tonterías que ordenaste y que algunas se pueden realizar, basadas en tu famoso “me canso ganso”, con ese gran poder de convocatoria que tienes y la obligación con los que creyeron en ti ¡y se están dando cuenta que no es cierto!

Has demostrado que de turismo no tienes la menor idea, como es el cancelar los Consejos de Promoción Turística en los estados

Hay algunas cosas verdaderamente ilógicas que determinan tu incapacidad, por ejemplo: has demostrado que de turismo no tienes la menor idea, como es el cancelar los Consejos de Promoción Turística en los estados, que no le costaban un peso al gobierno; mira, de turismo te podría dar unas proposiciones lógicas, innovadoras, positivas, llevo más de 40 años involucrado con éxito en el turismo y su desarrollo.

No puedo pensar cómo se te ocurre el no apoyar el turismo y su desarrollo, eso es una tontería y una torpeza, el turismo es un tesoro para México y tienes a Torruco, que es muy buen elemento.

Otra gran brillante tontería es la cancelación de miles de guarderías, eso impide a las mamás trabajar y producir, tú crees que dando dinero a las madres van a tener mejor a la familia, ¡eso no es cierto!, por favor piensa, reflexiona, a veces se te derrapa el cerebro, no sé a quién le haces caso o te aconseja.

No hablemos de los grandes errores, decisiones equivocadas que a lo mejor están por realizarse, como la cancelación dramática del aeropuerto de Texcoco, que apoyaría grandemente el turismo en México, y luego el intentar hacer el aeropuerto en Santa Lucía, a 50 kms. del actual aeropuerto, contra todos los diagnósticos de los grandes expertos en aeronáutica y las aerolíneas.

Andrés Manuel, tú eres inteligente, con buenas ideas, pero con grandes errores por tu terquedad y algunas ocurrencias mañaneras.

Por favor toma un tiempo para pensar, analizar y reflexionar ¿a dónde quieres llevar a México?

La inversión extranjera está dudosa, ausente de la confianza, la inversión en México ha disminuido grandemente por tu proceder.

Sin embargo, tú puedes llegar a ser un buen presidente como es tu deseo y entrega, pero analiza tu proceder y con todo respeto te pido que no te dejes engañar y que tus decisiones sean con mayor sensatez.