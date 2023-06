Con permiso para ser papá

Todas las mañanas Carlos prepara el desayuno para su familia, peina a sus hijas y las arregla para la escuela; su esposa se encarga de llevarlas al colegio, que le queda de paso rumbo a su trabajo. Desde que las niñas nacieron la crianza ha sido compartida; algo poco común en México, donde las tareas del hogar y el cuidado de los hijos han recaído totalmente en las mujeres (aun cuando ambos padres laboren).

Desde que nacen, los bebés han estado a cargo de la mamá, con quien -de manera natural y también por cuestiones biológicas- establecen el principal vínculo. Pero, ¿y el papá? En México, además de la licencia por maternidad (42 días antes y 42 días después de la fecha de parto para la mamá), a los varones se les otorga un permiso de paternidad: cinco días con goce de sueldo, para que el papá no vaya a trabajar y colabore en casa con los cuidados del recién nacido.

No, no son mini vacaciones para el papá. Con las licencias parentales remuneradas se busca involucrarlos en la crianza y educación de sus hijos, y (¿por qué no) también en los asuntos domésticos; es decir, fomentar la corresponsabilidad. Son roles que se alejan del modelo patriarcal, donde no se concibe que el varón deje de trabajar para cuidar a los hijos, donde las tareas del hogar -por cuestión de género y arcaicos estereotipos- se han asignado exclusivamente a las mujeres, afectando sus oportunidades de desarrollo y crecimiento económico y profesional.

Las licencias parentales en México datan de noviembre del 2012, pero siguen siendo limitadas. Mientras en países como Islandia o Suecia el hombre puede tomarse hasta tres meses o incluso 480 días, aquí la ley les otorga apenas cinco días y hay quienes desconocen ese derecho (en países de América Latina los padres pueden tomar entre cinco y 20 días de licencia de paternidad remunerada).

Hay investigaciones internacionales que demuestran beneficios significativos entre quienes ejercieron esa alternativa. Por ejemplo, mayor participación del papá en el cuidado del niño y una mayor satisfacción con su relación con el infante, con su trabajo y con su vida en general; para los infantes hay registros de mejor desarrollo cognitivo y emocional a largo plazo, además de menor probabilidades de ser hospitalizados en los primeros meses de vida.

“Ayuda a los padres a establecer vínculos con sus hijos, contribuye al desarrollo saludable de los lactantes y los niños, reduce la depresión materna y aumenta la igualdad de género”, según un estudio realizado por Unicef en 41 países.

Reconocer la importancia de que los varones se involucren en la crianza y las labores del hogar es entender que existen distintas maneras de ejercer la paternidad y llevar la vida en pareja, con familias más consolidadas y con responsabilidades compartidas. Porque el mundo inclusivo comienza desde casa, con hombres cuidando a sus hijos e hijas y participando en las labores del hogar.