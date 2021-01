Con este cristal o con aquel otro

“Cada lector, cuando lee, es el propio lector de sí mismo... mire usted si se ve mejor con este cristal, con este otro o con aquél”, esto que decía Proust lo puede comprobar cuando Rodrigo Johnson, amigo y director de teatro, y Gabriela Casillas Cabezut, mi nieta, a quien le dediqué el libro Antes que te cases, mira (bien) lo que haces (BonArt, 2020)*, como “Musa de estas historias”, lo leyeron y tal parece que se vieron mejor con ese o aquel otro cristal, tal como lo platicaron en la red Gandhi: Facebook Gandhi Eventos**.

El 29 de agosto del 2020 lo presentamos virtualmente -con todo y la irrupción de un hacker encuerado-, con los comentarios de Andreu García Molina desde Guadalajara, María Elena Barbieri desde Argentina; el Dr. Juan Carlos Gil Rubio desde la Portales Sur en la CDMX y Mónica Lavín desde su casa en Coyoacán: cada uno de ellos lector de sí mismo.

“No es una novela, no son relatos, no son memorias, son recuerdos... no, son predicciones como si las hiciera un oráculo sobre el “qué pasaría si...” donde él ya estuvo; resulta que hay un viaje en el tiempo bellísimo, por eso lo bauticé como ‘el mofarandel de los afectos’ (como el Mofarandel de los oráculos de Apolo del maestro Quoquim en el medioevo), ese que juega con el amor con cierto humor y, sobre todo, con mucho afecto como el que encuentro ahora: es un Martín que ya no está hablando tanto de Tepa, ni de sus vivencias íntimas, sino que, curiosamente se revela como un autor analítico profundo que hace un homenaje a su maestro José Luis Ibáñez, quien le abrió la puerta del Siglo de Oro Español que lo integra con una dulzura y que sólo -lo voy a decir con mayúsculas- el Maestro Martín Casillas puede hacerlo.”



Gabriela, recién graduada como arquitecta de Interiores, recordó las pláticas que tuvimos hace años, cuando estaba en el apogeo de sus amores, como los que toda joven tiene a esa edad. Esas pláticas fueron la chispa para empezar a escribir este libro, de tal manera que los enamorados se pongan las pilas y descubran las huellas de sus parejas o las propias y puedan reconocer los ‘disimulados engaños’ esos que uno oculta durante el noviazgo. Gabriela, entre otras cosas, se acordó de esto que le dije un día: “no compares, contrasta y verás cómo se te abrirá el mundo con más opciones y más colores por todos lados.”

Johnson aseguró que... “de pronto todos los libros son este libro. ¡Ah!, entonces, resulta que tiene sentido haber leído tantos libros... Todo esto se me ocurre al leer el índice de este enorme libro pues, en realidad, estamos leyendo otros libros más... Éste es un libro de muchas lecturas como las que están ahí adentro y que Martín ha logrado compartir de la mejor manera. Ya lo había hecho antes, pero, esta vez, hay una elegancia al hilar no sólo el concepto, sino una lectura, un recuerdo, una memoria con un solo objetivo: el amor. Éste es un libro amoroso -aunque todos los que ha escrito Martín están llenos de amor-, pero éste, tiene un amor distinto... ya no es el amor por la abuela Maclovia, no es el amor al pasado, no es el amor al recuerdo, es... ¡el amor al futuro! y eso, me parece que es uno de los mayores hallazgos del libro.”

Efectivamente, cuando leemos un libro resulta que somos lectores de nosotros mismos y nos podemos reconocer con algunos personajes por ciertos rasgos, gestos o conductas que, como espejo, nos vemos reflejados.

Sin duda, podemos amar a otra persona, gracias a las perfecciones que aspiramos tener, tal como lo decía Freud. Por haber dado a conocer lo que encontraron tanto Gabriela como Rodrigo en su lectura, vuelvo a agradecerles que lo hayan compartido y con eso, me han hecho el año, venga como venga. Mil gracias.

