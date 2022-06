El coreógrafo Christopher Wheeldon montó para el “Royal Opera House” (con quien trabaja desde hace muchos años) “Como agua para chocolate” que recién estrenó en Londres con música de Joby Talbot cobijado por una ovación de pie el pasado 2 de junio. La novela de Laura Esquivel, traducida a más de 20 idiomas y convertida también en película llegó a manos de Wheeldon hace un par de décadas y dada su cercana relación con la directora de orquesta Alondra de la Parra es que decidió apostar por este proyecto que la prestigiosa casa inglesa coproduce con el “American Ballet Theatre”. Todo esto me parece fantástico, una obra de la literatura mexicana llevada a los grandes escenarios, producida y coproducida por profesionales con carreras sólidas y dueños de las narrativas contemporáneas más atractivas para sus públicos, pero me pregunto honestamente, ¿cómo no se nos ocurrió antes? No sólo montar o no “Como agua para chocolate” sino un sinfín de obras mexicanas que tenemos para llevar al escenario en una forma -ciertamente- compleja que es la danza.

Grandes, diría yo, inmensos textos de la literatura de cada cultura han sido cantados, bailados y puestos en diferentes escenarios y planteados desde varias disciplinas artísticas. La tradición no tiene que ver con el nacionalismo sino con la trascendencia del origen cultural de un pueblo expuesto desde los ojos de un artista que vive y se expresa en su momento para convertirlo en una obra atemporal. Yo no he visto la puesta de Wheeldon pero conozco el trabajo que hizo con “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Caroll y creo que la presencia de Laura Esquivel en la producción puede que lo haya hecho muy rico.

Me repito, todo esto me parece maravilloso, pero ¿qué estamos haciendo en México para representar a los nuestros? Entre un artista y un intérprete encuentro muchísimas diferencias, mientras que el artista crea y se fusiona con su historia el intérprete reduce sus posibilidades a solo ser parte de la cadena de la creación. Ninguno de los dos merecen menos respeto pero busco quiénes son entonces los artistas mexicanos que en su país se preocupan y ocupan de crear conforme esta riquísima tradición de la que somos parte.

argeliagf@informador.com.mx • @argelinapanyvina