Cómo medir la cultura

Por Alejandra Petersen Castiello

Medir el impacto de la cultura no es tarea fácil. Su esencia intangible, definición amplia y vivencia individual complican el proceso de convertir su huella a cifras útiles. Quizás por esta dificultad, en México los indicadores de éxito de los programas culturales suelen limitarse al número de becas otorgadas, cantidad de eventos generados y sus asistentes. La incidencia positiva que pudiera o no tener en la población queda en un nivel teórico y en la esperanza de que la gente se apropie de los eventos organizados. Mediciones cuantitativas de este tipo nos aclaran el gasto pero no necesariamente la pertinencia de su aplicación.

Con la finalidad de que el gobierno tenga una idea clara de cómo y dónde se deben aplicar los recursos, son necesarias encuestas en las diferentes regiones que den cuenta de percepciones y problemas específicos a resolver. Es decir, las secretarías de cultura deben ir más allá de justificar gastos desde sus oficinas y salir a la calle a comprender la extensión de sus esfuerzos. Después de todo, uno de los objetivos de la Ley General de Cultura es fomentar la cohesión social, la paz y la convivencia armónica de sus habitantes. ¿Se cumple con este rubro? Difícilmente lo sabremos contemplando sólo un número de asistencias.

Un enfoque cualitativo de este tipo es indispensable porque contrario a otros sectores como el de salud, donde sus marcadores consisten en acceso a servicios médicos o brotes de enfermedades que se pueden cuantificar directamente, el impacto del ámbito cultural es indirecto y recae en matices, apreciaciones y sutiles diferencias dependiendo de la región o el grupo social. Lo que podría necesitar un segmento de la población puede no ser igual al siguiente y los programas deberían estar diseñados acorde a los intereses y necesidades de cada uno.

Al final, la pregunta más importante no es cuánta gente asistió a una función de teatro sino quiénes no fueron y por qué. Saber si se trata de exclusión, falta de conocimiento, interés o tiempo, se sabrá preguntado en los barrios y colonias. Si estas encuestas se aplicaran de forma periódica, se podrían tener suficientes datos para modificar los programas y lograr una distribución equitativa de la cultura. De esta forma, el impacto de la cultura dejará de ser meramente especulativo.