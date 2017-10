¿Cómo le ayudamos a los polis?

Es evidente que la lucha en contra de la delincuencia la estamos perdiendo toda la sociedad, pues hoy en día prácticamente no hay jalisciense que no haya padecido en carne propia, de algún familiar o conocido, algún acto delictivo de diferente índole. Los menos lamentables son los que permiten contar lo sucedido, porque desafortunadamente muchos han perdido la vida, sean o no parte de las mafias en pugna.

El desconcierto es general, y aunque las autoridades policiacas de los tres ámbitos de Gobierno hacen diversos esfuerzos e implementan estrategias, los resultados aún dejan mucho que desear. Ahora lo importante es que la sociedad en pleno hagamos un esfuerzo conjunto, para entre todos poder exterminar a éstas lacras que les gusta vivir bien a cuenta del esfuerzo ajeno.

En algunas zonas y colonias de la zona metropolitana de Guadalajara —como Providencia—, los vecinos han logrado organizarse y coordinarse con las autoridades, para prevenir y controlar la delincuencia con buenos resultados, pero sin que ello quiera decir que ya se tiene todo solucionado.

Desafortunadamente son muchas “las herencias” de las autoridades que ya dejaron de serlo y ahora exigen soluciones “mágicas”. Entre éstas, destaca el personal que está vinculado con alguna de las mafias organizadas, o incluso mafias propias que se dedican a robar incautos, y cuando son requeridos para atender un servicio, prefieren hacer todos los rodeos habidos y por haber, para dar tiempo a que los delincuentes terminen su “trabajo” y puedan huir sin ningún contratiempo (muchos de estos malvivientes con uniforme han sido dados de baja, pero aún hace falta mucho por hacer al respecto).

De los egresados de las Academias policiacas se puede hablar cosas buenas, pero también han caído en la tentación o el acoso de mandos amafiados y aunque están jóvenes, el andar armados y con autoridad los ha hecho prepotentes.

APUNTE

Miles de personas de todas las edades pudieron disfrutar de una manera y de otra del espectacular festival aéreo presentado por el Ejército Mexicano de nuestro país el fin de semana próximo pasado en el espacio que ocupa la zona militar en La Mojonera.

Miembros de la Fuerza Aérea presentaron un espectáculo digno del primer mundo en aeronaves de diferentes dimensiones y características —desde el punto de vista de exhibición—; también mostraron una serie de habilidades dignas de los mejores atletas. Además, la forma de trabajo de los militares con los perros adiestrados en el combate al narcotráfico.

Hasta ahí todo bien, y uno no puede menos que hacer votos para que —sin querer ser aguafiestas—, tooooodo esto también sirva para que de una y de mil formas se pueda abatir a la brevedad posible a las delincuencias organizadas y no organizadas que tanto daño nos están haciendo a todos los mexicanos.