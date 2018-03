Circuito Atlético en el Atlas Colomos

Se llegó a 25 años y hoy como ayer, el Club Atlas Colomos recupera protagonismo, en esta primera etapa del XXV Circuito Atlético Interclubes 2018.

El club sede, que fue el campeón en las primeras 11 ediciones en esta primera etapa, tiene grandes resultados en varias categorías y esta mezcla de generaciones tal parece que le darán un susto al actual campeón 2017, La Colina.

Campeones

La ganadora fue la “Estrella del Atlas Colomos”, Jocelyn Ruiz, con marca de 25’47”, en distancia de 6.100 kilómetros, imponiéndose a la campeona del Puerta de Hierro, Katya Olivares, que finalizó segunda con 26’27”, y el tercer sitio también del club sede, Paulina Meza, con 26’29”.

En varonil el triunfo correspondió al del Atlas Chapalita, Israel Escobar, con marca de 23’44”, y el segundo fue para Puerta de Hierro, Javier de Alba, con 24’18”.

Ocho ganadores de Atlas Colomos

El Club Atlas Colomos obtuvo ocho primeros lugares: Infanti A, Isaac Romo Salcedo; Infantil B, Juan Pablo Brizuela ; Juvenil Menor, Ana Paula Hernández Peregrina; Libre, Jocelyn Ruiz; Master C, Laura Plascencia ; Master D, Alfonso Meza; Master E, Sonia Legoff; Master F, Arturo Salcedo, y en Invitados, Gabriel de Jesús Silva Vázquez (hijo del entrenador del Atlas Colomos), con 22’38”.

Otras categorías

Pamela Orozco Cesaretti, del Club de la Colina, campeona invicta en ediciones anteriores, triunfó en Infanti D; José Luis López, en Master C, de Valle Real; Eduardo Castellanos, en Master E, de La Colina; Víctor Olivares, de Puerta de Hierro, en la Master G; Luis Diosdado, del Bancario, en Sub Master B; en Juvenil Mayor, a la campeona invicta en muchos años, Karina Anzar, de La Colina, al cambiar de categoría de Menor a Mayor de tres a seis kilómetros, no le alcanzó y finalizó en segundo sitio.

Cualidades especiales

En un evento especial y con distancia de 100 metros, “seres especiales“, con cualidades diferentes, se entablaron en un gran duelo y Tito Flores Cosío obtuvo en dramático cierre un tercer lugar, dentro de esta primera etapa.