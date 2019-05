Cinco consideraciones de una mujer a su pareja

Existen actitudes básicas que fomentan una buena convivencia y ayudan a mantener estable y positiva la relación.

Veamos algunas que son importantes y que no implican ni sumisión ni falta de equidad al varón:

1) Por múltiples razones las mujeres tienen un mayor desarrollo y madurez de la inteligencia emocional, por consiguiente estar conscientes de ello ayuda mucho a disminuir los exabruptos y explosividad masculina. Desde luego, que la mayoría de los hombres tenemos la dificultad de comprender la volubilidad y cambios afectivos emocionales de las mujeres y por ello es indispensable que los puedan comunicar y expresar en forma entendible a sus parejas.

2) A la mayoría de los hombres nos incomoda y molesta mucho, que nos estén reclamando las cosas y además lo realicen de una manera demandante y con enojo, por ello es una consideración básica no hacerlo. Y si algo no les parece que lo confronten exponiendo su malestar sin insinuar que es su pareja la causa o el culpable de lo que les pasa.

3) Expresar con mayor detalle y exactitud lo que quieren y no suponer que los demás van adivinar lo que desean. Es de gran alivio para el varón, poder ahorrarse el estar buscando qué necesita o espera y, así poderlo satisfacer de una forma más fluida y natural.

4) Definir con mayor claridad lo que les gusta y esperan que se les satisfaga. Para no poner a su pareja en una situación de no saber qué hacer y así evitar el problema de muchos hombres de no saber de qué manera se les puede dar gusto. A los hombres nos agobia y confunde no saber qué hacer para darles gusto. Porque muchas se enojan, por lo que hacemos y de igual manera por lo que dejamos de hacer.

5) Tener muy presente que un camino directo al corazón del hombre es el del estómago y que no hay manera más grata de acabar con las discusiones que por medio del afecto y el cariño. Que el amor no es control ni posesividad, y querer demostrar quién tiene más poder, sino tratar de una bella manera de expresar la paz y la alegría con la que es mejor resolver los problemas y las dificultades de la relación.

Claro que de éstas 5 se desprenden muchas más; pero por el momento es suficiente tomarlas en cuenta para evitar mayores tensiones y comenzar por superar las que ya se tienen.