Cienfuegos, ¿exoneración en puerta?

Con la misma sorpresa con la que el 16 de octubre fue anunciada su detención en el aeropuerto de Los Ángeles, ayer se anunció que la fiscalía de Estados Unidos retirará los cargos contra Salvador Cienfuegos Zepeda, general en retiro y ex secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Como se recuerda, hace un mes se dio a conocer que tras una investigación secreta de 14 meses llevada a cabo por la DEA, de la que no se hizo partícipe al gobierno de México, se anunciaron cuatro cargos contra Salvador Cienfuegos por delitos relacionados con tráfico y distribución de toneladas de drogas a Estados Unidos.

En un comunicado conjunto entre el Departamento de Justicia estadounidense y la Fiscalía General de la República (FGR), se informó que “en reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos, y con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra ex el secretario Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, imputado, conforme a la ley mexicana”.

Luego de que se dio a conocer el comunicado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, convocó ayer por la tarde a una rueda de prensa para fijar la postura del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador ante la detención de Cienfuegos, el retiro de cargos y su regreso a México para que el ex titular de la Sedena sea juzgado en México.

El canciller mexicano puso énfasis en que el regreso de Cienfuegos no implica impunidad: “La investigación tendrá que sustentarse y probarse, que los indicios tendrían que ser confirmados, o no; significa un acto, una decisión, que vemos con simpatía, que pensamos positiva, no la vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas, significa que las bases de seguridad habrán de mantenerse, porque sólo se pueden mantener si hay respeto a la soberanía de México”.

Uno de los puntos destacados por Marcelo Ebrard fue que el regreso de Cienfuegos se debe a la petición expresa del gobierno mexicano. La cancillería detalló las acciones y fechas en las que el gobierno mexicano expresó su rechazo al gobierno de Estados Unidos por no haber sido enterado de la investigación que la DEA estaba llevando a cabo contra el ex titular de la Sedena.

Ebrard relató que 10 días después de la detención de Cienfuegos, tuvo una conversación virtual con el fiscal estadounidense, William Barr, en donde le manifestó el descontento “por la falta de información compartida” debido a los acuerdos en la materia que existen entre los dos gobiernos. Dos días después, la SRE envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México para manifestar el “extrañamiento” por no compartir información sobre esta investigación.

Tras estos reclamos, el gobierno de Estados Unidos entregó al de México, en concreto al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el expediente y las evidencias recabadas por la DEA y los fiscales estadounidenses contra el ex jefe del Ejército mexicano. Esto ocurrió apenas el 11 de noviembre, y seis días después se anuncia el desistimiento de cargos contra Cienfuegos en Estados Unidos.

De esta relación de hechos, y de acuerdo con las versiones oficiales, Estados Unidos retira cargos contra Cienfuegos a petición del gobierno mexicano y éste presenta tal acción como un acto de soberanía.

Pero ahora habrá que ver si este acto de soberanía no se convierte en un acto de impunidad en el que Cienfuegos evada en México la justicia que podría llevarlo a cadena perpetua en Estados Unidos.

Las evidencias que los investigadores de la DEA recabaron contra el ex jefe del Ejercito mexicano no son menores. Durante la primeras audiencias ante la justicia de aquel país, se dio a conocer que se acusaba a Cienfuegos de colaborar para el cártel H2, una derivación del cártel de los Beltrán Leyva. Según trascendió, la DEA tenía como evidencias grabaciones de conversaciones y miles de mensajes de texto que incriminaban al ex titular de la Sedena. Ahora toda esa información la tiene la FGR. Sería un gran fiasco y un golpe político severo para el gobierno de López Obrador si terminara exonerando al general detenido en Los Ángeles, encarcelado en Nueva York y quien está a punto de volar de regreso a México.

