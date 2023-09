"Cholain", el genio vaticinó la caída de Pacquiao

El mánager genio, Jesús "Cholain" Rivero, originario de Mérida, Yucatán, cumple 94 años de vida la primera semana de octubre. Iniciando el milenio, fue invitado a venir a Guadalajara por su paisano Rafael "La Cobra" Mendoza, para que enseñara su técnica a Oscar "Chololo" Larios, a los hermanos Solís, Ulises el "Archi" y Jorge el "Coloradito", así como para que ofreciera cátedra a José "Chepo" Reynoso y a su hijo, Eddy Reynoso. Los alumnos más aventajados resultaron los hermanos Solís, destacando el "Archi" con demostraciones geniales, boxeador completo.

"Cholain" se convirtió en leyenda dirigiendo la carrera de Miguel Canto, también leyenda y ex campeón mundial mosca. Sus conocimientos los impartió en figuras como Humberto "La Chiquita" González, Oscar de la Hoya, entre otros.

En 2006 en Guadalajara vaticinó que Jorge “Coloradito” Solís "es el boxeador que le gana a Manny Pacquiao". "Coloradito" se enfrentó en 2007 a Pacquiao, pero ya sin la dirección de "Cholain", con quien había terminado relaciones profesionales un año antes. "La Cobra" Mendoza dijo que "sin Rivero, Solís llegará desnudo para enfrentar a Pacquiao". El filipino lo noqueó.

En 2012 "Cholain" dijo que "Pacquio no es la maravilla que dicen. No es el gran peleador como lo están presentando, no tiene efecto, no sabe pegar el gancho al hígado, y zurdo que no pega el gancho al hígado no sabe. El filipino es zurdo, y todos sus adversarios, hasta Márquez, cometen el error de girarle al filipino hacia el lado izquierdo, como no se debe hacer, en lugar de girarle para el lado derecho. Es difícil, pero no pega tan duro, su velocidad abruma y te da una golpiza.

"Las recientes generaciones de boxeadores imitan lo que no deben imitar, por eso no aprenden, debes aprender de los maestros, ver las películas del maravilloso Jack Johnson, de Willie Pep, y hoy los boxeadores imitan lo que no deben imitar, por eso están escasos de recursos, de técnica, no saben caminar en el ring”. Publicado en Match en EL INFORMADOR, 1 de junio de 2012.

En 2012, el 8 de diciembre en Las Vegas, Juan Manuel Márquez noqueó a Manny Pacquiao...

Y por ahí estaré atisbando...