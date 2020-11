Charros: un paso para adelante y otro para atrás

Charros de Jalisco ha vuelto a las andadas: cuando parecía que la suspensión de dos semanas les habría procurado condiciones mejores para tomar al fin un rumbo exitoso y culminar la primera vuelta del calendario ordinario de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), al menos firmes en el cuarto lugar del standing y con ello prohijar la mejor expectativa para encarar la segunda fase de la agenda regular para posicionarse con mejores posibilidades como aspirantes al título, parece que no sólo no escalará al tercer peldaño como se esperaba sino que se encuentra en serio riesgo de caer al quinto sitio de la primera vuelta de la tabla en esta compleja campaña 2020-2021, en la que no encuentra la regularidad y se mueve un paso para delante y otro para atrás.

Tras retomar la actividad luego del descanso obligado derivado del incremento de contagios por COVID-19 entre peloteros, cuerpo técnico y personal de apoyo en los clubes, los caporales albiazules obtuvieron dos victorias en su estadio de Zapopan ante Venados de Mazatlán, pero no pudieron ganar el tercer cotejo del serial y de ahí se sumó un par de descalabros ante Naranjeros de Hermosillo, acumulando tres derrotas al hilo que cayeron como balde de agua fría cuando se suponía que los pupilos del “Chapo” Vizcarra darían un golpe de timón para cerrar a tambor batiente la primera ronda de la temporada, y aunque lograron imponerse en el último juego del serial por 5-4 la noche del domingo, al regresar a su casa de Zapopan a partir de este martes a enfrentar la última serie de la primera vuelta ante Mayos de Navojoa , Charros deberá procurar no sólo ganar sino quizá barrer para poder aspirar a cerrar la fase inicial del calendario regular en mejor posición.

Habrá que esperar el detonante positivo para la escuadra jalisciense que pudiera ser el ansiado debut del destacado serpentinero cerrador ligamayorista José Roberto Osuna Quintero, quien ha sido titular como taponero con Azulejos de Toronto y Astros de Houston y en estos momentos es agente libre en espera de firmar un nuevo contrato en Grandes Ligas. Igualmente esperada es la incorporación del recién llegado de la Liga Japonesa, el infilder tapatío y poderoso toletero Christian Iván Villanueva Limón, a quienes salvo se suscite alguna imprevista situación diversa es muy posible sean presentados ante medios de comunicación este martes antes que inicie el primer cotejo del serial ante Navojoa.

Además es factible culmine en breve ya el aislamiento del lanzador de Cardenales de San Luis, Jesús Cruz Sustaita y del serpentinero estelar Linder Castro tras que, aunque asintomáticos, resultaron afectados por COVID, lo que sería un magnífico aporte al bullpen de los campiranos albiazules sumado a que se consolide el arribo el próximo 28 de noviembre del experimentado taponero Sergio Romo, pero lamentándose que no estará finalmente disponible para ser activado el lanzador ligamayorista Humberto Castellanos, quien no se ha podido recuperar de la añeja lesión que le impidió participar en Playoffs de Grandes Ligas con Astros de Houston, equipo que ahora le ha negado el permiso para jugar en México para propiciar que logre una completa y satisfactoria recuperación de su brazo.

Si bien Charros matemáticamente está dentro de la pelea por el título, la realidad es que deberá apretar su paso en la segunda vuelta porque Yaquis, Naranjeros y Tomateros no parecen estar dispuestos a aflojar su sólida marcha, en tanto los imparables Algodoneros le están poniendo la muestra.

bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1