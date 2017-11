Charros en el bimbalete

Charros de Jalisco mostró tiene la posibilidad de consolidarse como gran equipo triunfador cual fue en el primer juego de la serie contra el casi colero conjunto Cañeros de Los Mochis, al que apabulló por 15 carreras contra tres, al grado que hasta Jarrod Saltalamacchia conectó bambinazo, jugando como receptor haciéndolo mucho muy bien como experto que es por más que, según aseveró desde que llegó a Charros, venía desencanchado en cuanto al desempeño como pelotero en esa especial y delicada posición. Los albiazules jaliscienses se despacharon con la cuchara grande al momento de batear, por más que no puede dejar de advertirse dejaron bastantes hombres en bases que no pudieron llegar a la registradora a falta del batazo oportuno, de ahí que la pizarra pudo haber sido más abultada en favor de los caporales, que mostraron ser capaces de responder en cuanto a la labor de los serpentineros , especialmente los relevistas, ya que el abridor derecho estadounidense Kyle Lloyd lució medianamente controlado y por quizá alguna merma en su forma física debió salir del encuentro bastante temprano sin decisión, respondiendo bien los tirabolas del bullpen debidamente acompañados por artillería en los términos señalados.

La competitividad distingue a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y hace que ningún equipo tenga un triunfo o racha ganadora segura, aun enfrentando a otros conjuntos que son virtualmente inferiores a ellos en base a números que marcan el desempeño histórico y el que en esta campaña llevan sus respectivos peloteros, de ahí que entre las sorpresas que enmarcan combinaciones de triunfos o derrotas en fila de algunos equipos, o tendencias volátiles como el hilvanar fracasos en series jugando como visitantes ante amalgamas de éxitos recibiendo rivales en su correspondiente estadio, también se suscitan contrastes fuertes de rendimiento en un escuadrón que apalea en un cotejo al mismo rival del que al siguiente día le endilga humillante derrota. Lo mismo podemos decir de los peloteros, que un día son el prototipo o ejemplo del máximo aporreador de pelota y jugando magistralmente con su guante y al juego siguiente son el reverso de la moneda al irse en blanco con el tolete y hasta cometer muchos pecados fildeando. Así es el beisbol , indudable Rey de los Deportes, y así es la LMP. No hay nada escrito.

Charros ha tenido primera vuelta de altibajos, con problemas de lesiones, especialmente en su cuerpo de serpentineros, y afectando el rendimiento de su grupo de lanzadores abridores. Actualmente cuentan con un sólido zurdo, el norteamericano Tyler Alexander, un renovado y aparentemente recuperado Octavio Acosta, el también hasta donde parece ya restablecido Daniel Guerrero, el estadounidense recién debutante en la pasada campaña 2017 de las Ligas Mayores proveniente de la organización de Padres de San Diego de nombre Kyle Lloyd, que está tomando su ritmo y dando buenos destellos con aparentemente gran posibilidad de ser útil a Charros, además del ya conocido también norteamericano Will Oliver que en su primer aparición en la lomita de las responsabilidades lució ambivalente, pero parece puede dar el estirón. Esos son los abridores pues no parece que se habrá de recuperar pronto Orlando Lara que no ha podido jugar en esta campaña 2017-2018 de la LMP, como tampoco se tiene buena información sobre la posibilidad de volverse a contar a plenitud con Adrián Guzmán. Hay que señalar que recién llegó al equipo y se espera sea activado pronto estando en forma física plena en su momento otro pitcher foráneo, que se llama Joshua Alexander Zeid, del que se espera mucho de la directiva de Charros, pero en realidad sus números previos a su arribo a Jalisco no son extraordinarios, ojalá sea una sorpresa positiva.

En cuanto al cuerpo de pitchers relevistas, Charros tiene varios buenos elementos como Iván Salas, Luis de la O, Manuel Flores —en cuanto se recupere de una lesión en una pierna— , Carlos Stiff Rodríguez Carrillo, y en menor medida por sus altibajos Luis Iván Rodríguez y Jeff Ibarra, así como Federico Castañeda, que inició con infortunios pero a últimas fechas parece estarse mostrando como buena opción en el relevo corto, advirtiéndose también que Robert Stock puede consolidarse como el relevista responsable del cerrojo a diferencia del inestable colombiano Ernesto Frieri.

Charros puede aún lograr la hazaña de culminar la primera vuelta como segundo lugar del standing y calificar así tempranamente a los Playoffs, si gana sobradamente las dos últimas series de esta fase inicial jugando en casa, pero dependerá del esfuerzo conjunto de los lanzadores y la combinación con bateo oportuno, ya que hay potencia, pero hace falta mayor oportunidad al conectar. Están bateando muy bien “Manny” Rodríguez y Edson García, rondan entre la medianía y los buenos destellos Billy Burns, Brock Stassi, Agustín Murillo, Amadeo Zazueta, Alberto Carreón y Japhet Amador, debiendo urgirse a que despierte o se vaya el polémico pero carismático Saltalamacchia.

