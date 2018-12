Charros en casa buscando doblegar al líder Hermosillo

Y enrachados tras haber barrido en el estadio que es su casa en Zapopan a Cañeros de Los Mochis, los Charros de Jalisco se fueron a enfrentar en a los Yaquis en en serie programada para desahogarse entre el viernes 14 y domingo 16 de este ya frío diciembre, más el mal clima que trajo aparejado lluvia, evitó pudiera llevarse a efecto todo el serial y solamente hubo dos de los tres cotejos agendados, pues el tercero se suspendió y parece ya no se podrá desahogar.

A pesar de haber desplegado un buen esfuerzo, los campiranos albiazules de Jalisco no pudieron ganar ninguno de los dos cotejos que sostuvieron en la tierra del Yaqui y no perdieron el tercero porque no se jugó, dada la condición impropia del terreno, siendo quizá propicia esa suspensión en razón que otorga a los peloteros de Charros un descanso a su cuerpo de pitcheo, el tiempo propicio para la mejor recuperación de algunos jugadores clave que han sufrido leves molestias físicas.

Los Charros fueron derrotados en el primero de la serie contra Yaquis al son de dos carreras a una, a pesar de una muy buena actuación del lanzador abridor Will Oliver y la también eficaz participación del serpentinero encargado en ese juego del relevo intermedio que fue el norteño Felipe González, ambos lanzadores quienes hasta los inicios de la séptima entrada mantuvieron a raya a la tropa obregonense, maniatando a su ofensiva sin poder hacer ningún daño a los hacendados prevaleciendo el marcador de una anotación a cero favorable a los albicelestes de Jalisco, siendo después los jaliscienses victimas del mal relevo del zurdo Jeff Ibarra que permitió dos anotaciones con las que los Yaquis le dieron la vuelta a la pizarra, además que el cuerpo de pitchers relevistas de la tropa de Ciudad Obregón maniató a la ofensiva de Charros.

En el segundo juego del serial también cayeron derrotados los Charros habiéndose llegado a los extra innings, siendo en la decimoprimera entrada en que los de la tribu cajemense rompieron el empate a seis carreras por bando al que llegaron Charros y Yaquis al fin de la novena entrada, para que al final los locales dejaran tendidos en el campo a los caporales jaliscienses por 7 anotaciones frente a 6.

A pesar que la tropa jalisciense tuvo el empaque para sobreponerse a la adversidad y tras haber bregado con el marcador en contra la mayor parte del cotejo, supo lograr el empate y pelear hasta el final por la victoria, la que como es historia no pudo llegar, todo a consecuencia en ese que fue el último inning, de un par de errores cometidos por Niko Vázquez, quien habiendo entrado a jugar ya en la parte final del cotejo a cubrir la primera almohadilla y siendo un experimentado pelotero, fue víctima de los avatares del beisbol, incurriendo en erratas que pueden tildarse de absurdas, más también debe decirse suelen ocurrir y a ello están expuestos todos los jugadores del Rey de los deportes.

Un primer pecado de Vázquez fue quizá un incidente que bien pudiera tildarse de accidente, ocasionado éste por una bola que aunque a la distancia se apreció muy franca y por demás fildeable, quizá un mal rebote de la bola o tal vez un ligero pestañeo del defensivo, o incluso por haberse motivado por exceso de confianza o desenfoque, más cualquiera que haya sido la causa, lo cierto es que su falla al no atajar a Doña Blanca propicia que ésta se fuera corriendo alegremente hacia el fondo de la pradera derecha y eso posibilitara el inicio de la suma de vicisitudes que en ese infortunado decimoprimer inning se sumaron para causar la derrota de Los Charros. Lo cierto es que además de ese primer infortunio de Vázquez, se suscitó el segundo error que finalmente causó en forma directa la anotación con la que los Yaquis dejaron tendidos en el terreno a la tropa jalisciense, ya que en otro lance que se apreciaba propicio para haber realizado una doble matanza o al menos la obtención de un out que hubiere sido el segundo y sin permitir anotación, él en ese juego guardián de la almohadilla inicial tuvo un error mental que calificado que generó la anotación de la victoria para la tropa cajemense, pues al recibir la bola roleteada de fácil manejo con el guante, Vázquez no atinó a realizar una jugada adecuada.

A pesar del par de tropiezos ocurridos en la tierra del Yaqui, por la combinación de resultados ocurridos en los otros frentes de batalla, los Charros se mantienen en el tercer lugar del standing de esta segunda vuelta de la agenda regular del certamen en esta campaña 2018-2019 de La Liga Mexicana del Pacifico.

Es clave para el equipo local encumbrarse al poderle ganar la serie que hoy inicia al líder Naranjeros de Hermosillo, siendo ideal que lo logre por barrida. Por más que sea obvio ello, no es tan fácil dada la fortaleza que ha venido mostrando el conjunto beisbolero de la capital de Sonora, pero Charros tiene potencial para vencer a los sonorenses, pues además de una buena estructura defensiva, la mejor ofensiva del torneo y un buen grupo de lanzadores, tiene el apoyo pleno de su noble afición.



