Charros en Playoffs: evadieron a Mexicali y deben ganarle a Culiacán

Culminó el calendario ordinario de la actual campaña 2017-2018 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) de beisbol y los seis equipos que participarán en la postemporada a partir del próximo día lunes 1 de enero de 2018 son Águilas de Mexicali que comanda el veracruzano —a quien erróneamente antes señale como portorriqueño— Pedro Meré; Tomateros de Culiacán al mando de su mánager Benjamín Gil; Mayos de Navojoa bajo la batuta del venezolano Willy Romero; Venados de Mazatlán con su timonel Daniel Fernández; Naranjeros de Hermosillo que tutela el experimentado piloto Lorenzo Bundy, y Charros de Jalisco bajo la renovada conducción de Roberto Vizcarra Acosta. Quedaron fuera de la postemporada los Yaquis de Ciudad Obregón, quienes se despidieron dignamente de su afición —en su flamante nuevo estadio, en este momento el más moderno y confortable de la LMP— ganándole la serie última de la agenda ordinaria de la presente temporada y sin contemplaciones ni actitudes conformistas a los Venados mazatlecos, y los Cañeros que, ya prácticamente desmantelados desde muchos días antes, sucumbieron sin dejar de pelear con honestidad deportiva ante los embalados Mayos en el vetusto e incómodo Estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, que lució pletórico, pues es sin duda una buena afición la que respalda siempre animadamente a las huestes navojoenses, que además tienen esta temporada un muy bien armado equipo.

Y tras los resultados de la última serie jugada por los albiazules jaliscienses, es menester reseñar lo expresado en mi “Bambinazos” publicada el pasado jueves 28 de noviembre, en relación a lo que se podría o debería esperarse de la actuación de los campiranos albicelestes en su cruzada frente a Tomateros en el estadio de Culiacán, que dice así: “....Charros de Jalisco debería estar buscando ganarle la serie incluso en forma total a los Tomateros en Culiacán, mas aunque los albiazules están embalados y con la capacidad para ganar a los culichis para poder ascender en el standing de la segunda vuelta y a la vez en el de la suma de puntos de ambas fases combinándose con posibles derrotas de otros equipos como Mazatlán y Hermosillo, pareciere les resulta más cómodo permanecer en el sexto lugar en la combinación de puntos de ambas vueltas y ser ante los mismos Tomateros contra quienes se enfrenten en la primera fase de Playoffs, pues por alguna razón o temor buscarían evadir enfrentarse a Mexicali. Charros debe buscar ganar todos sus cotejos contra Culiacán y llegar así con estupendo ritmo ganador a la postemporada y no apostar a dosificarse sin jugar con toda la entrega y pasión deportiva no desgastándose para ganar a los culichis, privilegiando erróneamente la conveniencia posterior de la supuesta menor dificultad de enfrentar a Tomateros por sobre la perspectiva distinta de, por ganar y poder así escalar de sitial final, deber combatir en la serie de repesca ante Águilas de Mexicali. Ojalá impere el ánimo honesto de jugar con todo el empeño a ganar a Culiacán, aunque al subir en la clasificación final deban enfrentar a los odiados Águilas de Mexicali, al que consideran el mejor escuadrón y quizá el más temido y peligroso rival. ¡Ya lo veremos!.”, y tras eso, vimos que Charros perdió la serie en Culiacán y gracias a eso permanecerá en la capital sinaloense para enfrentar a los culichis, evadiendo medirse ante Mexicali, esperando que esa situación le sea en realidad una conveniencia, dejando ya por ahí de lado la elucubración sobre cómo llegaron a ese posible fin, ahora es de enfocarnos en que es lo que los pupilos de Roberto Vizcarra deberán realizar para ganarle al menos uno o quizá hasta los dos eventos a jugarse en Culiacán a los pupilos de Benjamín Gil, que tendrán en pleno respaldo de su fanaticada, pues muy seguramente colmará el nuevo estadio de los tomateros y los impulsarán a tratar de avasallar a las tropas jaliscienses deseando lleguen victoriosos a los cotejos que ambas escuadras solventarán los días 4 y 5 de enero de 2018, con la posibilidad de un ulterior juego el día 6 de resultar necesario en tanto aún no se resuelva la serie antes de esa fecha.

Charros tiene un roster equilibrado y pudo haber ganado la serie última del torneo regular a Tomateros, teniendo también el potencial para vencerlos en la que será la primera serie —llamada “de repesca”—, dependiendo de cómo pueda reforzarse, preferentemente en su pitcheo, que es el lado más vulnerable de la escuadra albiazul, siendo además importante la estrategia de la directiva y el mánager Roberto Vizcarra a fin de optimizar la participación de sus peloteros para seguir eficaces a la defensiva y batear con atingencia evitando dejar de remolcar carreras a la registradora. Ojalá se tomen las mejores decisiones y sean los mejores elementos quienes tengan la tarea de lanzar a doña blanca desde la lomita de las responsabilidades, que se envíe a los más aptos serpentineros a efectuar labores de relevo y se utilice a los mejores peloteros a desempeñarse en cada posición a la defensiva y con el mejor esquema ofensivo, no importando deban dejar en la banca a “estelares” que no estén en su mejor momento.

