Charros al alza y la afición agradece apoyando

Los Charros de Jalisco, el equipo local en La Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro máximo circuito de beisbol profesional jugándose en otoño-invierno, están en los primeros lugares de la tabla de posiciones en esta joven primera vuelta del calendario regular de la actual campaña 2018-2019 y se advierte pueden seguir en plan ascendente.

Charros superó el pequeño pero significativo bache inicial que tuvo al perder los dos primeros cotejos del calendario ordinario del torneo ante Venados de Mazatlán en el juego inaugural en su estadio en Zapopan, y al pagar la visita en el remodelado Estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán -cotejos en los que la tropa jalisciense que comanda Roberto “El Chapo” Vizcarra lució bastante mal-, siendo que los caporales albiazules regresaron a barrer en casa a los Naranjeros de Hermosillo mejorando sustancialmente, por más que aún mostraron necesidad de afinar el pitcheo y cometer menos pifias fildeando, evitando dejar demasiados compañeros anclados en base sin llegar a la registradora.

Tras barrer a Hermosillo los albicelestes visitaron a los Cañeros en el Estadio Emilio Ibarra Almada de Los Mochis y posteriormente a Yaquis en su flamante estadio en Ciudad Obregón, siendo que aunque no fue un desempeño trágico no pudieron ganar ambas series y trajeron de esa expedición dos triunfos y cuatro derrotas, más habiendo regresado a Zapopan se llevaron la serie ante Águilas de Mexicali y recientemente barrieron en el serial de tres cotejos humillando a los Mayos de Navojoa luciendo bastante bien ante la afición que acude y sigue su desempeño.

Como es historia, en la serie ante Mexicali ocurrió el viernes 26 de octubre el juego histórico en el que el lanzador abridor Orlando Lara logró una casi impecable actuación lanzando toda la ruta y a lo largo de las nueve entradas no admitió ningún imparable como tampoco ninguna anotación, no pudiéndose acreditar el juego perfecto al haber existido una base por bolas, otra cedida por un golpe y un error del campo corto Amadeo Zazueta, mas no obstante ello, la proeza de Lara lo convirtió en el segundo pitcher en lograr la hazaña en la historia de la LMP, además de convertirse en el primer lanzador que lo logra vestido con la casaca de Charros de Jalisco. Fue así como el serpentinero zurdo oriundo de Cosamaloapan, Veracruz, saldó en forma por demás brillante la deuda que tenía con la afición local, ya que tras haber otorgado un muy buen desempeño en la primera temporada de Charros esta nueva etapa de su retorno como equipo profesional ahora en la LMP a Jalisco, la 2014-2015, Lara tuvo un menor desempeño en la subsecuente campaña y por algunos problemas administrativos no jugó para el equipo de casa en la temporada 2016-2017 siendo que en la anterior a la actual se reportó sólo para dejar el equipo sin haber podido lanzar durante la campaña en razón de una lesión que lo impidió.

Charros está ya en las alturas del standing de la LMP en el actual torneo, está luciendo ya bien como equipo embalado dejando atrás los problemas que parecerían repetirse cual otras campañas en relación al pitcheo y a la carencia de bateo oportuno, ya que por más que aún puede ser mejor su funcionamiento, el conjunto luce bastante sólido y se advierte cómo un escuadrón mandón, lo que tiene contenta a la noble afición. Ya están activos con Charros todos los peloteros que se esperaban, se han ido ya dos foráneos (Sandford y Carbonell) que no cumplieron con las expectativas que de ellos se tenía, están ya cumpliendo con el tolete y fildeando la mayoría de los peloteros además de mostrando ya consistencia en su cuerpo de lanzadores.

Charros se avista como uno de los conjuntos a vencer, destacando peloteros estelares en el campo como el gran capitán José Manuel “Manny” Rodríguez Espinoza, Kevin Medrano, el mejor antesalista mexicano y buen bateador Agustín Murillo Pineda, quien es sin duda de los mejores receptores del beisbol mexicano Gabriel Gutiérrez, así como el jardinero buen toletero cubano Dariel Álvarez e inclusive Japhet Isidro Amador -que despertó bateando y ya no muestra la apatía que le caracterizó en campañas pasadas-, produciendo carreras marchando como líder en bambinazos, además en menor medida, pero con buen desempeño, otros buenos beisbolistas como Amadeo Zazueta, Daric Barton, Niko Vázquez y Alberto Carreón, no pudiéndose omitir el señalamiento al buen trabajo de los lanzadores Will Oliver, Vince Molesky, Elián Leyva, Grant Sides, Aaron Kurcz, Lynder Castro, sin dejar de citar a Orlando Lara y Jared Lakind que dejaron atrás su incierto inicio de campaña, sin demérito de una labor cumplidora de otros como Jeff Ibarra, Octavio Acosta y Humberto Castellanos, viéndose algunos buenos destellos de los recién incorporados Felipe González y Marco Antonio Tovar, en tanto es de afirmarse que aún entre altibajos pero al igual que el conjunto en lo general yendo de menos a más han cumplido someramente otros lanzadores como Manuel Flores y Luis de la O, sin poder dejar de citar a quienes siguen viéndose como caballitos de batalla y son parte importante del resguardo que todo conjunto requiere ante las imprevistas lesiones o bajas súbitas del desempeño de algunos peloteros que se consideran baluartes y en algún momento debe haber quien los supla y es éste el caso del outfielder Carlos Figueroa y el utility -pues lo mismo juega el infield que en los jardines- Alberto Carreón.

Es de esperarse vuelva de una lesión con todo el empeño y calidad el recio taponero boricua Joe Colón ,que tome su ritmo mostrando su utilidad como bateador y buen defensivo en las praderas el importado Yadir Drake al igual que en esta campaña pueda lucir bien el joven utility Julián Ornelas además que se consolide cual buen receptor el joven Santiago Chávez.

Charros busca lograr al menos lo que en la campaña 2014-2015 y culminar la primera vuelta del torneo regular en primer o segundo lugar amarrando desde temprano su calificación a Postemporada y es muy probable que para la segunda vuelta ya esté con reforzando el experimentado cerrador liga mayorista Sergio Francisco Romo.

