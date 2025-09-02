Censura y medicinas: el mensaje de Claudia

Para enviar un mensaje a los de adentro, o a los de afuera; a toda la nación, o a los extranjeros; a los emisarios del pasado, a los sacadólares, o a la reacción… un discurso presidencial puede tener múltiples destinarios, ¿cuáles fueron los de Claudia Sheinbaum ayer?

Dejemos a un lado el saludo a Palenque, y formalidades como la salutación a las y los nuevos integrantes de la Suprema Corte, presentes en Palacio Nacional como novedad del establishment guinda; lo mismo las referencias al pueblo, ordinarias como fueron.

Y es que el discurso de la Presidenta por su primer informe de Gobierno ni supuso un llamado al orden a sus correligionarios pillados en falta este verano, ni exacerbó el nacionalismo, seguramente para cuidar la visita de Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado.

Tampoco fue necesariamente una pieza de flamígera oratoria en contra de los opositores así se haya dedicado a lanzar cebollas y sapos al modelo neoliberal. Hubo mucho autobombo en cada rubro, jaculatorias de la honestidad y un “vamos a ir mejor”… Salvo…

Salvo dos temas. Medicinas y censura. En apariencia, asuntos nada conectados. Mas la animosidad que puso en el primero, y el defender la inexistencia de la segunda, merece una interpretación.

La Presidenta Sheinbaum decidió usar algunos de los términos más contundentes de su discurso para negar el desabasto de medicinas. “A pesar de todos los malos augurios, las mentiras y calumnias trabajamos todos los días”, dijo.

Esta película ya la vimos. El ex presidente López Obrador negaba problemas apelando a su esfuerzo. Para no ir más lejos, evadía señalamientos por la escalada delincuencial anteponiendo sus reuniones de cada madrugada sobre el tema.

Ahora es la Presidenta Sheinbaum quien presume que trabajan todos los días en el abasto médico y en un punto del discurso de este lunes no dudó en calificar de “extraordinario” el actuar de su equipo en temas de salud. Quienes digan lo contrario, mienten, calumnian…

Sheinbaum utilizó la fecha que solía tener una solemnidad especial en el calendario político para denostar, en abstracto, a quienes han puesto en tela de duda los resultados de la corrección de una de las herencias malditas de López Obrador.

Quizá por eso, porque este Gobierno no puede aceptar el fracaso de su antecesor, hay que cargar en contra de quienes señalan que, por ejemplo, las nuevas camionetas de reparto de medicinas iniciaron hace diez días sus rutas sin, ni más ni menos, insulina.

De ahí el tono particularmente descalificador en el tema de las medicinas. “A pesar de todos los malos augurios”… dice la Presidenta. El fraseo más apegado a la realidad de los hechos, uno que incluso subrayaría su eventual éxito, es: “a pesar de lo que nos heredaron”.

Mas no son los malos augurios (si los hubiera: ¿alguien quiere que fracasen en llevar medicinas a los más necesitados?) lo que molesta al Gobierno; para la administración, el verdadero tema es que se dirán calumniados para impedir cualquier versión que no sea la oficial.

La Presidenta no puede reconocer los lances -intentos frustrados o consumados- de censura por parte de políticos morenistas en Campeche, Tamaulipas y Puebla, entre otros Estados, porque no puede haber censura si Morena defiende su punto de vista único.

Claudia Sheinbaum pudo explicar avances y retos en abasto médico. Pudo hacerles vacío a quienes en su partido pretende coartar la libertad de prensa. Optó por lo contrario: negar ambas e incluso llamar mentirosos y calumniadores a quienes reclaman y denuncian.

Los que no acepten la verdad oficial, esos son los destinatarios de los mensajes presidenciales del primer informe de Gobierno.