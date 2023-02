Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles en esta mañanera de lunes 27 de febrero de 2023. Antes de pasar a las preguntas y respuestas quiero dar un mensaje a propósito de las manifestaciones de ayer aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, en decenas de ciudades del país, y en algunos sitios del extranjero.

No es un secreto que soy y he sido durante toda mi carrera política un crítico feroz de las condiciones de inequidad democrática en este país. Nuestro movimiento ha sido víctima de fraudes electorales, de descalificaciones, de campañas de odio y de una colusión elitista que buscó exiliarnos de la competencia democrática.

Pienso que si bien nuestra llegada al poder fue oxígeno para una democracia sin credibilidad y desvencijada, todavía tenemos mucho por hacer. Debemos ciudadanizar el acceso al poder y conjurar el peligro del dinero como gran elector.

Tampoco es un secreto que tengo enormes diferencias políticas, ideológicas y hasta morales con los consejeros del INE, los partidos políticos de oposición y sus dirigentes, así como con muchas de las personas que convocaron y lideraron las manifestaciones de ayer.

Pero nuestro movimiento es democrático y yo soy un demócrata. Cuando tomé posesión dije que mi única aspiración era pasar a la historia como un buen Presidente. Si quiero alcanzar ese objetivo de vida, tengo que abrir ojos y oídos, no ante los adversarios políticos, sino ante los muchos ciudadanos que se expresaron ayer en el país. Nos dividen muchas cosas, pero yo me asumo presidente de todos los mexicanos, este Gobierno es de todos los mexicanos, y como tal actuaremos.

Reconozco la capacidad de articular un movimiento organizado, respetuoso, pacífico, que me obliga a pensar que no hemos sabido explicar y comunicar las motivaciones detrás la reforma electoral que hemos impulsado.

Yo he sostenido que en el año 2006 fuimos víctimas de un fraude electoral curtido por las élites de este país. La cuna de ese fraude electoral fue la selección sesgada de consejeros electorales, que se realizó sin el consenso de nuestro movimiento. El entonces partido en el poder se alió con la cómoda oposición y entre los dos se quedaron con la autoridad electoral, dejándonos fuera de cualquier consenso. Nosotros no vamos a repetir ese error. A mí me gusta el béisbol, ustedes lo saben, y tengo claro que un ampáyer no puede ser aprobado por un equipo y descalificado por el otro. El ampáyer, aunque se equivoque, tiene que ser aceptado por todos.

Por ello, anuncio que ejerceré mi derecho democrático al veto, y no publicaremos las reformas electorales aprobadas recientemente solo por Morena y sus aliados. Tampoco combatiremos en las instancias del Poder Judicial las que han sido impugnadas. Iremos a las elecciones de 2023 y 2024 con las actuales reglas, aceptadas por todos los partidos.

SACIAMORBOS

Si en este país no gobernaran el hígado y el ego del Presidente, esta sería la versión estenográfica de la conferencia mañanera de hoy. Me temo que escucharemos la añeja perorata de insultos y calumnias. Ojalá no. Me encantaría tragarme mis 478 palabras.