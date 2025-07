“Cantinflas” reencarnó en Claudia

“Pues sí estuvo tremendo, ¿no?”, fue la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia matutina de ayer, cuando se le preguntó sobre el supuesto soborno de 25 millones de dólares recibido por el ex presidente Enrique Peña Nieto por parte de empresarios israelíes, a quienes les habría prometido realizar lucrativos contratos durante su Gobierno. Pero la mandataria no pidió “pruebas” que involucren a Peña Nieto, de acuerdo con su “nueva política” de exigir evidencias, tal y como sucedió con el proceso judicial en contra de Ovidio Guzmán —hijo de “El Chapo”—, de lo que dijo: “Si en ese juicio sale una imputación a alguna persona de México, pues tienen que venir las pruebas de los Estados Unidos”.

En la titubeante respuesta de Sheinbaum sobre la imputación a Peña Nieto, después de señalar que “estuvo tremendo, ¿no?”, establece que: “En un… Lo que entiendo es que es un juicio en Israel, ¿no?, de dos personas o dos empresas, dos personas que hicieron negocio en México y que entre ellos hubo un conflicto allá. Y a la hora que se hace público alguno de los elementos de este conflicto mercantil que tienen estos dos empresarios, pues sale este asunto, que dice que fueron 25 millones de dólares. No viene el nombre, nada más dice ‘N’. Viene más información, pero no viene el nombre completo, nada más que en un lugar dice ‘N’, electo en el 2012. Y luego, también montos por visitas. Pero bueno, ya el ex presidente Peña Nieto dijo que ‘no, no es así’. Entonces, bueno, ahí está el tema”. (¿?)

Una respuesta que no dice nada, solo que estuvo “tremendo” y que nos dejó la impresión de que el extinto ícono, actor y comediante “Cantinflas” reencarnó en la figura de Claudia Sheinbaum, quien habló del asunto, pero a la vez no dijo nada, lo que resulta comprensible —hasta cierto punto— por la delicadeza del caso, pero que la exhibe públicamente cuando hace apenas unos días “se curaba en salud” solicitando “pruebas” en caso de que “alguna persona de México” fuera involucrada en una acusación.

En junio del año pasado —tres meses antes de que Claudia Sheinbaum tomara posesión como Presidenta de México—, el periodista y escritor Arturo Cano, autor del libro Claudia Sheinbaum: presidenta, establecía que quien iba a tomar las riendas del país “diría que sus fortalezas están en su disciplina, su sensibilidad y su historia de congruencia”.

Disciplina la tiene, la sensibilidad la ha demostrado en algunos momentos, pero la congruencia —por algunas de sus últimas declaraciones— parece que no la tiene.

¿Usted qué opina?