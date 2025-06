"Canelo"-Penta Cero Miedo, WWE en Arena Guadalajara

Qué tal un espectáculo con estos nombres en la Arena Guadalajara, "Canelo" vs. Penta Cero Miedo y la promoción de la WWE, con un respaldo luchístico del prestigio de esta compañía. Es un proyecto con la marca "Canelo" que los negocios lo tienen contemplado de años a la fecha, y que podría anunciarse en 2026.

En septiembre de 2022, Triple H, se presentó como vicepresidente de la WWE (World Wrestling Entertainment, Inc., por sus siglas en inglés), es aficionado al boxeo, para presenciar el compromiso “Canelo”-“GGG”, en Las Vegas, también siguió en vivo las dos anteriores ediciones que completaron esta trilogía.

Imaginar que Triple H fue también a buscar talento a T-Mobile Arena, abre la posibilidad de ver anunciado en una, o en varias, de las carteleras de la WWE a Saúl “Canelo” Alvarez. Publicado en EL INFORMADOR, columna Match 24 de septiembre de 2022.

Negocio boxeador vs. luchador profesionales en la WWE. En 2007 Floyd Mayweather Jr., optó por retirarse del boxeo, no tenía adversarios de primer nivel que lo inquietaran, decidió invertir su marca en la WWE, en la que enfrentó al gigante The Big Show por 20 millones de dólares. Cuando irrumpió el circense Manny Pacquiao, el estadounidense llevó su marca otra vez al boxeo para ganarlo nuevamente todo: Juan Manuel Márquez, Shane Mosley, Miguel Cotto, el día de campo con “Canelo” Alvarez, y Manny Pacquiao. Y lo volvió a hacer, después de dos años de retiro, llevó su prestigio a Las Vegas, para enfrentar en agosto de 2017 al astro de artes marciales mixtas, el irlandés Conor McGregor. Le ganó. Más de cien millones de dólares la bolsa para "Money".

En septiembre de 2022, se calculó que Saúl Alvarez podría ganar entre 60 y 70 millones de dólares por una presentación en la lucha libre de la WWE. Hoy eso representaría poco dinero para el boxeador tapatío, al día de hoy debe costar su marca en esta espectacular industria, más de 100 millones de dólares. Todo depende que el boxeador jalisciense mantenga la popularidad. Y por ahí estaré atisbando.