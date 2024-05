"Canelo"-Crawford, a fuego lento desde 2019

Lo que parecía una ocurrencia, podría cristalizarse en 2024, enfrentar al jalisciense Saúl "Canelo" Alvarez con el estadounidense Terence Crawford.

Y es que ya en 2019, hace cinco años, el sabio promotor judío estadounidense, Bob Arum, presidente de Top Rank, vio que este macro negocio tenía bases para realizarse: “Si Terence quiere pelear por otro título, lo arreglaremos para subir de peso en 154 o quizás 160. Si ‘Canelo’ puede bajar a 160, sería una gran pelea”.

Arum es quien construyó la carrera de Manny Pacquiao, y antes fue un auditor del FBI, quien tuvo la suerte de que el destino le asignara la revisión de las cuentas de la Pelea del Siglo entre Ali y Frazier. Al realizar esta tarea, se dio cuenta que el boxeo era un negocio millonario, y de ahí emigró a ser promotor, y llegó a convertirse en uno de los más grandes de la historia. Publicado en columna Match en EL INFORMADOR el 27 de diciembre de 2019. Bob Arum, abogado egresado de Harvard, sigue promoviendo boxeo a sus alrededor de 93 años, ya no lo hace para Terence Crawford.

A la gente de dilatada experiencia en el boxeo se le debe escuchar con atención, vaticinios o comentarios, suelen ser certeros, aunque para algunos no dejan de ser disparates o desvaríos. "La Cobra" Rafael Mendoza, pronosticó lo que es "Canelo" Alvarez, dijo que sería como Oscar de la Hoya, Ray Leonard o JC Chávez, y que le ganaría a Floyd Mayweather Jr. Y no le ganó a Money porque en su equipo ya no estaba "La Cobra".

El sábado 18 de mayo Jalisco ganó el campeonato en boxeo en Nacionales Conade 2024, una victoria que vaticinó el entrenador Rafael Guzmán, "Jalisco será campeón por equipos en los Nacionales Conade 2024". La Selección Jalisco lo cristalizó al obtener 6 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, primer lugar por equipos.

Rafael Guzmán recordó la tarde que Saúl "Canelo" Alvarez, a los doce años de edad, perdió la Final de la especialidad en Sinaloa, "cuando bajó del ring, lo vi triste, se quedó llorando en una esquina, se veía frustrado, se mordía los labios. Yo creo que ganamos la Final. Pero dijo 'Canelo', 'el año que entra voy a ser campeón', y lo fue en 2004 en Chiapas. Lo debutaron en el profesionalismo a los dieciséis años".

La calidad de los alumnos de los maestros Rafael Guzmán, Daniel Guzmán, Ignacio "Caguamo" Esparza, pusieron en todo lo alto el nombre del estado en Nacionales Conade 2024. Competidores técnicos, desarrollaron boxeo estilista y fajador, con conocimiento en los tiempos y las distancias, son precisos.

Ganaron oro, Pedro Valadez 51 kilos en Juvenil. Jehily García 52 kilos en Juniors. Héctor Carbajal 57 kilos en Juvenil. Tomás Velasco 54 kilos. Juan Campos 63 kilos en Juniors. Lorien Alonso 75 kilos en Juvenil.

Se quedaron con la plata, Gregorio Puentes 52 kilos en Junior. Cristian Hernández 67 kilos en Juvenil. Osvaldo Velázquez 75 kilos en Juvenil.

Y por ahí estaré atisbando.