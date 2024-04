Candidatos, indiferentes frente a las desapariciones

Es casi imposible que alguien niegue que México vive una grave crisis de derechos humanos derivada de una situación de violencia organizada, estructural, que aqueja a la mayoría de la población y que por sus dimensiones se puede afirmar que el país atraviesa una guerra informal. Una de las aristas más dramáticas y críticas de esta guerra informal es la crisis por desaparición de personas y, asociada a esta, la crisis forense que tiene saturados a los semefos de la República. La crisis por desaparición de personas es, hoy por hoy, uno de los principales problemas sociales y políticos de la nación.

Por eso extraña e indigna que los candidatos a la Presidencia de la República no lo contemplen como un asunto prioritario y más extraño e indignante es que no hayan tenido la iniciativa para reunirse con los colectivos y organizaciones de familiares que buscan a sus desaparecidos.

Hasta ahora la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, no se ha dignado en agendar una cita con los colectivos de familias, y está pendiente que confirme cita el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez; en tanto que la abanderada de la oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz no quiere reunirse con todos los integrantes de los colectivos sino con una pequeña comisión.

Así lo afirma Yolanda Morán Isaís, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) que agrupa a más de 86 colectivos de familiares de todo el país. “Vemos que la prioridad para las desapariciones y para dar respuesta a tantos cuerpos por identificar no está en ninguno de los tres candidatos, en realidad. Aunque digan en las ruedas de prensa que sí nos van a ayudar, pero lo vemos desde el momento que no nos han querido recibir a los colectivos”, me dijo en entrevista Yolanda Morán, del MNDM.

Vamos prácticamente a la mitad de la campaña presidencial y los candidatos a ocupar Palacio Nacional no han tenido la empatía para buscar reunirse con las principales organizaciones de familiares que tienen desaparecidos.

Aunque Xóchitl Gálvez dice estar dispuesta a reunirse con los familiares de desaparecidos, desde el MNDM quieren que los reciba a todos y en una fecha que no se preste a un uso propagandístico-electoral del encuentro. Yolanda Morán subraya que los colectivos de familiares son apartidistas y que por eso buscan acordar reuniones con los candidatos a la Presidencia en un solo día o fecha consecutivas, para evitar que cualquiera de los abanderados trate de sacar provecho de dicha reunión.

Para los colectivos de familiares reunidos en MNDM es importante reunirse con los candidatos presidenciales a fin de presentarles sus prioridades, que consisten en priorizar la búsqueda en vida de sus hijos y no centrarse en los hallazgos en fosas clandestinas, y la segunda, en resolver la grave crisis forense que existe en el país.

Los familiares de desaparecidos exigen el encuentro con los candidatos presidenciales en un contexto que consideran que el sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador ocurren retrocesos significativos en la política contra las desapariciones en el país. Para Yolanda Morán, el desempeño de López Obrador en materia de búsqueda de personas desaparecidas es “decepcionante”. “El señor es una decepción, dice que tiene palabra y que vale su palabra, pero la realidad es todo lo contrario. No nos recibió”. Dijo que sólo se reunió con los familiares de los desaparecidos sólo al principio del sexenio y luego los derivó con Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de Gobernación hasta septiembre de 2023.

De hecho, el encuentro entre López Obrador y los familiares que tienen desaparecidos ocurrió antes de asumir el cargo, siendo Presidente electo en un encuentro celebrado el 14 de septiembre de 2018. En ese encuentro dijo que: “este diálogo no termina ahora, es un diálogo permanente”. Lo que no ocurrió, jamás se volvió a reunir con ellos. Desde las familias que tienen a un hijo ausente, no quieren que la historia se repita. Por eso no quieren candidatos indiferentes que no consideran a las desapariciones una prioridad en su agenda electoral y programa de Gobierno.

rubenmartinmartin@gmail.com