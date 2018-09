Camina y no vuelvas atrás

Iba caminando muy triste por la vereda y mi corazón pedía consuelo. Caminando, mis pasos me conducían al final del camino y aún no podía saber a dónde iría a parar. Sin embargo, sabía que aunque estuviera cansada tendría que terminar el sendero el cual yo había elegido tomar.

Camina… camina con ese placer que has tenido siempre. ¿Por qué quieres parar? Una vocecita escuchaba en mi interior, y ¿para qué? ¿Acaso no sabes que en el camino he perdido mucho? ¿Dónde quedó mi madre? ¿Dónde mi padre? ¿Dónde está esa familia de hermanos que siento cada vez más distante? ¿Es acaso que el tiempo nos cambió? Y también no sabes que en el camino perdí a esa amiga que entrañablemente quería y que su afecto era tan débil, que con la primera tormenta la convirtió en huracán. La extraño, pero ese camino ya no quiero recorrer, años perdidos… años sin olvido…

En el camino me encontré con las traiciones, la injusticia y el dolor, pero también encontré el antídoto que sana que es la fe en Dios. Encontré a mi espíritu valiente, luchador y entusiasta que yo creía se había mermado, y al final, encontré la luz, esa luz era grande y hermosa, porque ahí están todos a los que amo, y uno, dos, tres. Son tres amigos quienes esperan por mí y parecen decir: camina, camina y si preciso es corre, que te estamos esperando con los brazos abiertos.

Con frecuencia las personas por distintas situaciones de la vida, suelen caer en depresión, el estado de ánimo decae y no sabemos cómo seguir adelante. Se ha comprobado que el caminar y correr diariamente libera endorfinas que nos ayudan a combatir el estrés y la tristeza.

Es probable que las primeras veces que comencemos con este ejercicio nos queramos rendir, por lo cual es importante comenzar recorriendo distancias cortas con velocidad baja, y cada semana ir aumentando ambos factores, así conseguiremos aumentar la resistencia muscular y el rendimiento físico.

Sentirnos bien está dentro de nosotros mismos, escuchemos esa voz que nos motiva a seguir adelante, confiemos que cualquier situación difícil o adversa por la cual estemos pasando es temporal y que aunque de pronto veamos las puertas cerradas en algún momento se abrirán y tendremos la solución y paz que tanto buscábamos.

